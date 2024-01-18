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Українцям старше 60 років роздадуть продуктові набори — як зареєструватися

18 січня 2024 12:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — де можна отримати безкоштовні продуктові набори у січні
Харчові продукти. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Для українців, у яких скрутне фінансове становище, волонтерська Р2Р-платформа "СпівДія" пропонує безкоштовні продуктові набори. Їх можуть отримати лише кілька категорій громадян.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Детальніше про безкоштовні продукти

Як зазначається, отримати продукти від Національної волонтерської Р2Р-платформа "СпівДія", що працює у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН, можуть мешканці громад Нікопольського та Криворізького районів у Дніпропетровській області.

У 2023-муспільними зусиллями організація видала понад 860 тисяч продовольчих наборів. Завдяки допомозі та плідній співпраці з World Food Programme волонтери допомагають громадянам і в 2024 році.

Умови надання допомоги

У деяких громадах допомога надається тим, кому за 60 років. У деяких  — можна оформити продуктові набори тільки для осіб з інвалідністю. В інших — допомогу пропонують, кому більше 65 років, крім осіб, які отримали допомогу в січні. Умовою надання допомоги є постійне проживання на території громади.

Як отримати продуктові набори

Про надання гуманітарної допомоги, як правило, повідомляється на сайтах місцевих адміністрацій у кожній громаді. Зокрема, невдовзі продукти роздадуть у таких громадах:

  • Криворізький район, Апостолівська ТГ — 18-19 січня 2024 року. Слідкувати за повідомленнями можна на офіційній сторінці у Facebook.
  • Криворізький район, Вакулівська ТГ — 18-19 січня 2024 року. Слідкувати за повідомленнями можна у Facebook
  • Нікопольський район, Красногригорівська ТГ — з 12 січня 2024 року. Детальніше про видачу можна дізнатися у Facebook.
  • Нікопольський район, Нікопольська ТГ — з 16 січня 2024 року. Слідкувати за повідомленнями можна у Facebook

Більше про допомогу

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) запроваджує проєкт фінансової підтримки громадян України. Відомо, хто може отримати таку допомогу та на яких умовах.

Також ми писали про те, що в Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.

продукти
українці
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