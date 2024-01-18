Допомога українцям — де можна отримати безкоштовні продуктові набори у січні

Харчові продукти. Фото: Unplush

Для українців, у яких скрутне фінансове становище, волонтерська Р2Р-платформа "СпівДія" пропонує безкоштовні продуктові набори. Їх можуть отримати лише кілька категорій громадян.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Детальніше про безкоштовні продукти

Як зазначається, отримати продукти від Національної волонтерської Р2Р-платформа "СпівДія", що працює у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН, можуть мешканці громад Нікопольського та Криворізького районів у Дніпропетровській області.

У 2023-муспільними зусиллями організація видала понад 860 тисяч продовольчих наборів. Завдяки допомозі та плідній співпраці з World Food Programme волонтери допомагають громадянам і в 2024 році.

Умови надання допомоги

У деяких громадах допомога надається тим, кому за 60 років. У деяких — можна оформити продуктові набори тільки для осіб з інвалідністю. В інших — допомогу пропонують, кому більше 65 років, крім осіб, які отримали допомогу в січні. Умовою надання допомоги є постійне проживання на території громади.

Як отримати продуктові набори

Про надання гуманітарної допомоги, як правило, повідомляється на сайтах місцевих адміністрацій у кожній громаді. Зокрема, невдовзі продукти роздадуть у таких громадах:

Криворізький район, Апостолівська ТГ — 18-19 січня 2024 року. Слідкувати за повідомленнями можна на офіційній сторінці у Facebook.

Криворізький район, Вакулівська ТГ — 18-19 січня 2024 року. Слідкувати за повідомленнями можна у Facebook.

Нікопольський район, Красногригорівська ТГ — з 12 січня 2024 року. Детальніше про видачу можна дізнатися у Facebook.

Нікопольський район, Нікопольська ТГ — з 16 січня 2024 року. Слідкувати за повідомленнями можна у Facebook.

Більше про допомогу

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) запроваджує проєкт фінансової підтримки громадян України. Відомо, хто може отримати таку допомогу та на яких умовах.

Також ми писали про те, що в Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.