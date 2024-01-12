Виплат не буде — деяким українцям з січня припиняють нараховувати соцдопомогу

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2023 року ЗМІ повідомляли про те, що з січня 2024 року деякі внутрішньо переміщені особи припинять отримувати виплати від держави. Спочатку розглядалися плани припинити фінансову підтримку для всіх тих, хто має можливість знайти роботу, але наразі це питання залишається на розгляді. Однак відомо, що конкретні категорії осіб вже не отримуватимуть державних виплат з початку 2024 року.

Про те, хто залишиться без соціальної допомоги в січні, розповіли GSMinfo.

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Кому припинять нараховувати соцвиплати

В повідомленні сказано, що мова йде про виплати, які отримують ВПО від держави. Це 2000 грн щомісяця на кожного дорослого члена родини й 3000 грн на кожну дитину та особу з інвалідністю.

Отже, з січня 2024 року ці гроші більше не будуть отримувати особи, які:

Перебувають понад 30 днів закордоном без поважної на те причини. Поважною причиною може виступити, наприклад, лікування.

Перебувають у в’язниці. Тут йде мова про осіб, яких засудили за колаборанство. Чи підпадають під цю категорію люди з іншими статтями, поки що точно не відомо.

Особи, які купили об’єкт нерухомості вартістю понад 100 000 гривень, і мова про особисті кошти, а не компенсацію отриману від держави.

Особи, які купили автомобіль для власних потреб. Однак тут є пункт, виплату припиняють нараховувати тим, хто купив відносно новий автомобіль, тобто не старіший ніж 5 років.

Родини, які мають власне та не пошкоджене житло, яке не знаходиться на лінії фронту, в окупації чи в зоні бойових дій. Тобто житло, у яке люди потенційно могли б повернутися. Є умова щодо площі житла, вона має бути з розрахунку не менше 13,65 м2 на кожного члена родини.

Також виплату скасовують для тих, хто відкрив в банку депозит на суму не менше 100 000 гривень, або ж купив на таку суму валюту чи цінні метали.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у лютому поточного року українці із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) масово втратять матеріальну допомогу. Виплати надаватимуть виключно вразливим категоріям громадян.

Також ми писали про те, що в Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.