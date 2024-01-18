Помощь украинцам – где можно получить бесплатные продуктовые наборы в январе

Украинцам старше 60 лет раздадут продуктовые наборы — как зарегистрироваться
Для украинцев, у которых тяжелое финансовое положение, волонтерская Р2Р-платформа "СпівДія" предлагает бесплатные продуктовые наборы. Их могут получить всего несколько категорий граждан.
Об этом сообщает издание Napensii.ua.
Подробнее о бесплатных продуктах
Как отмечается, получить продукты от Национальной волонтерской Р2Р-платформа "СпівДія", работающей в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН, могут жители общин Никопольского и Криворожского районов в Днепропетровской области.
В 2023-м совместными усилиями организация выдала более 860 тыс. продовольственных наборов. Благодаря помощи и плодотворному сотрудничеству с World Food Programme волонтеры помогают нуждающимся гражданам и в 2024 году.
Условия оказания помощи
В некоторых общинах помощь оказывается тем, кому за 60 лет. В некоторых можно оформить продуктовые наборы только для лиц с инвалидностью. В других — помощь предлагают, кому больше 65 лет, кроме лиц, получивших помощь в январе. Условием предоставления продуктов является постоянное проживание на территории громады.
Как получить продуктовые наборы
О предоставлении гуманитарной помощи, как правило, сообщается на сайтах местных администраций в каждой громаде. В частности, скоро продукты раздадут в таких громадах:
- Криворожский район, Апостоловский ТГ — 18-19 января 2024 года. Следить за сообщениями можно на официальной странице Facebook.
- Криворожский район, Вакуловская ТГ — 18-19 января 2024 года. Следить за сообщениями можно в Facebook.
- Никопольский район, Красногригорьевская ТГ — с 12 января 2024 года. Подробнее о выдаче можно узнать в Facebook.
- Никопольский район, Никопольская ТГ — с 16 января 2024 года. Следить за сообщениями можно в Facebook.
Больше о помощи
Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) внедряет проект финансовой поддержки граждан Украины. Известно, кто может получить такую помощь и на каких условиях.
Также мы писали, что в Украине растет количество лиц с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.
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