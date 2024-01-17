Грошова допомога від ООН — хто та як може отримати

Нова фінансова допомога від ООН — хто та скільки може отримати
Організація Об'єднаних Націй (ООН) запроваджує проєкт фінансової підтримки громадян України. Відомо, хто може отримати таку допомогу та на яких умовах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Хто може отримати фіндопомогу від ООН
Фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від ООН в Україні можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО). Проте лише ті люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5 400 грн на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.
Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:
- мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
- очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
- опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.
Як та де можна отримати фінансову допомогу від ООН
Для того, щоб отримати допомогу, потрібно надати такі документи:
- Документ, що посвідчує особу.
- Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
- Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
- Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
- Номер банківської картки для виплати допомоги.
- Особистий номер телефону.
Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних Благодійного фонду "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.
Дізнатися подробиці та поставити запитання можна на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].
Нагадаємо, що у лютому 2024 року українці із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) масово втратять матеріальну допомогу. Виплати надаватимуть виключно вразливим категоріям громадян.
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