Грошова допомога від ООН — хто та як може отримати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Організація Об'єднаних Націй (ООН) запроваджує проєкт фінансової підтримки громадян України. Відомо, хто може отримати таку допомогу та на яких умовах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Хто може отримати фіндопомогу від ООН

Фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від ООН в Україні можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО). Проте лише ті люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5 400 грн на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Як та де можна отримати фінансову допомогу від ООН

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно надати такі документи:

Документ, що посвідчує особу. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги). Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо). Свідоцтво про народження дітей (за наявності). Номер банківської картки для виплати допомоги. Особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних Благодійного фонду "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Дізнатися подробиці та поставити запитання можна на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, що у лютому 2024 року українці із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) масово втратять матеріальну допомогу. Виплати надаватимуть виключно вразливим категоріям громадян.