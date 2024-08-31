Пенсія за середньої зарплатні та 35 років страхового стажу

Українцям розповіли, яка буде пенсія за середньої зарплатні та 35 років стажу
Українцям розповіли, на яку майбутню пенсійну виплату зможуть розраховувати за умови отримання середнього розміру заробітної плати та наявності великого страхового стажу у 35 років. Громадяни вже зараз можуть здійснювати підрахунки.
Про це повідомляє видання Oboz.ua.
Якою буде пенсія за середньої зарплати
Як зауважує видання, зараз більшість українських пенсіонерів отримують пенсії, що навіть не перевищують 3 тис. гривень. Однак у декого сума виплат більша за 5 тис. гривень і вище.
Громадяни вже зараз можуть здійснювати підрахунки завдяки сервісу на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Пенсія в Україні обчислюється за спеціальною формула, в якій враховують середню заробітну плата громадян. Особливість формули: береться середня зарплата за останні три роки та множиться на співвідношення індивідуальної зарплатні до середньої та на число років страхового стажу і на 1%. У підсумку фахівці Пенсійного фонду розмір майбутньої пенсії громадян.
Тому, якщо у громадянина накопичилось 35 років страхового стажу та середня зарплата була на рівні середньої в країні, то у майбутньому зможе розраховувати на виплату в 5,4 тис. гривні.
За даними ПФУ, за останні три місяці середня пенсія зросла на 73 гривні, до 5,81 тис. гривень. На початку року у середньому пенсіонери отримували 5,38 тис. гривень.
Проте 26,14% пенсіонерів, як і раніше, отримують пенсію меншу ніж 3 тис. гривень. Виплати суттєво відрізняються в регіонах країни. Найвищі виплати отримують жителі Києва, а найнижчі — Тернопільської області.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться правила виходу на "заслужений відпочинок".
Також ми писали, що у 2024 році середня пенсія становить 5,81 тис. гривень, водночас, деякі категорії громадян отримують не менше 13 тис. гривень. При цьому виплата не може бути нижчою за розмір, який встановлений законодавством.
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