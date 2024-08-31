Пенсія за середньої зарплатні та 35 років страхового стажу

Людина похилого віку. Фото: Freepik

Українцям розповіли, на яку майбутню пенсійну виплату зможуть розраховувати за умови отримання середнього розміру заробітної плати та наявності великого страхового стажу у 35 років. Громадяни вже зараз можуть здійснювати підрахунки.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Якою буде пенсія за середньої зарплати

Як зауважує видання, зараз більшість українських пенсіонерів отримують пенсії, що навіть не перевищують 3 тис. гривень. Однак у декого сума виплат більша за 5 тис. гривень і вище.

Громадяни вже зараз можуть здійснювати підрахунки завдяки сервісу на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пенсія в Україні обчислюється за спеціальною формула, в якій враховують середню заробітну плата громадян. Особливість формули: береться середня зарплата за останні три роки та множиться на співвідношення індивідуальної зарплатні до середньої та на число років страхового стажу і на 1%. У підсумку фахівці Пенсійного фонду розмір майбутньої пенсії громадян.

Тому, якщо у громадянина накопичилось 35 років страхового стажу та середня зарплата була на рівні середньої в країні, то у майбутньому зможе розраховувати на виплату в 5,4 тис. гривні.

За даними ПФУ, за останні три місяці середня пенсія зросла на 73 гривні, до 5,81 тис. гривень. На початку року у середньому пенсіонери отримували 5,38 тис. гривень.

Проте 26,14% пенсіонерів, як і раніше, отримують пенсію меншу ніж 3 тис. гривень. Виплати суттєво відрізняються в регіонах країни. Найвищі виплати отримують жителі Києва, а найнижчі — Тернопільської області.

Графіка. Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться правила виходу на "заслужений відпочинок".

Також ми писали, що у 2024 році середня пенсія становить 5,81 тис. гривень, водночас, деякі категорії громадян отримують не менше 13 тис. гривень. При цьому виплата не може бути нижчою за розмір, який встановлений законодавством.