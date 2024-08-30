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Кому з українців виплачують щонайменше 13 тис. грн — пояснення ПФУ

30 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто з українців отримує 13 тис. грн у 2024 році
Люди похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році середня пенсія становить 5,81 тис. гривень, водночас, деякі категорії громадян отримують не менше 13 тис. гривень. При цьому виплата не може бути нижчою за розмір, який встановлений законодавством.

Про те, хто в країні має право на більші виплати, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, підвищені пенсії отримують чорнобильці. При цьому щороку відбувається підвищення суми виплат, які їм нараховують. Вони не можуть бути нижчими за розмір, який встановлений законом.

Окрім пенсійної виплати, чорнобильці мають право  на компенсації та інші суми.

Такі громадяни можуть отримувати також одну з наступних виплат:

  • компенсація, еквівалентна фактично отриманим збиткам, виходячи із зарплати, отриманої в зоні відчуження з 1986 по 1990 рік;
  • сума, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Градації пенсійних виплат у 2024 році

Як пояснюють у Пенсійному фонді, пенсія з інвалідності, що настала у результаті каліцтва чи захворювання через аварію на Чорнобильській АЕС, не може бути нижчою для:

  • для першої групи — 8,187 тис. гривень;
  • для другої групи — 6,549 тис. гривень;
  • для третьої групи — 5,048 тис. гривень;
  • для дітей з інвалідністю — 5,048 тис. гривень.

Для ліквідаторів наслідків катастрофи передбачені інші зафіксовані мінімальні розміри виплат, зокрема:

  • перша група отримає 100% розміру середньої зарплати в країні (13,376 тис. гривень);
  • друга група — 80% — 10,7 тис. гривень (13,376 тис. гривень х 80%);
  • третя група — 60 % — 8,025 тис. гривень (13,376 тис. гривень х 60%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться правила виходу на "заслужений відпочинок".

Також ми писали, що громадяни мають право на індивідуальний перерахунок пенсійної виплати. Це можна зробити дистанційно через портал державних послуг "Дія" заздалегідь підготувавши низку документів.

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