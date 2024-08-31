Пенсия при средней зарплате и 35 лет страхового стажа

Пожилой человек. Фото: Freepik

Украинцам рассказали, на какую будущую пенсионную выплату смогут рассчитывать при условии получения среднего размера заработной платы и большого страхового стажа в 35 лет. Граждане уже сейчас могут производить подсчеты.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Какой будет пенсия по средней зарплате

Как отмечает издание, сейчас большинство украинских пенсионеров получают пенсии, даже не превышающие 3 тыс. гривен. Однако у некоторых сумма выплат больше 5 тыс. гривен и выше.

Граждане уже сейчас могут производить подсчеты благодаря сервису на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсия в Украине исчисляется по специальной формуле, в которой учитывается средняя заработная плата граждан. Особенность формулы: берется средняя зарплата за последние три года и умножается на соотношение индивидуальной зарплаты к средней и число лет страхового стажа и на 1%. В результате специалисты Пенсионного фонда размер будущей пенсии граждан.

Поэтому если у гражданина накопилось 35 лет страхового стажа и средняя зарплата была на уровне средней в стране, то в будущем сможет рассчитывать на выплату в 5,4 тыс. гривны.

По данным ПФУ, за последние три месяца средняя пенсия выросла на 73 гривны до 5,81 тыс. гривен. В начале года в среднем пенсионеры получали 5,38 тысячи гривен.

Однако 26,14% пенсионеров по-прежнему получают пенсию менее 3 тыс. гривен. Выплаты существенно отличаются в регионах страны. Самые высокие выплаты получают жители Киева, а самые низкие — Тернопольской области.

Графика. Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на следующий год ожидается ужесточение требований для права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся правила выхода на "заслуженный отдых".

Также мы писали, что в 2024 году средняя пенсия составляет 5,81 тыс. гривен, в то же время некоторые категории граждан получают не менее 13 тыс. гривен. При этом выплата не может быть ниже размера, установленного законодательством.