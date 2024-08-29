Доплати до пенсії — які виплати можуть отримати пенсіонери у 2024 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери мають можливість отримувати додаткові виплати, які залежать від різних чинників, таких як трудовий стаж і стан здоров'я. Проте ці виплати не будуть доступні для всіх.

Про це розповідає 24 Канал.

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Доплати до пенсії

Пенсіонери, які проживають самостійно, досягли 80 років і потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Щоб отримати цю доплату, необхідно подати заяву разом із підтверджуючими документами до відповідних органів.

Зверніть увагу, що доплата на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році ця доплата становить 944 гривні, оскільки прожитковий мінімум для таких осіб дорівнює 2 361 гривні.

Допомога від ООН

Громадяни з пенсією до 3 250 гривень мають право на додаткову допомогу від ООН. Ця виплата нараховується автоматично за умов:

проживання в потенційних або активних зонах бойових дій;

відсутності виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Тимчасова державна соцдопомога

Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсії, можуть скористатися тимчасовою державною допомогою. Ця допомога надається з метою підтримки таких осіб до моменту набуття права на пенсію.

Зверніть увагу: для отримання тимчасової державної допомоги необхідно подати заяву та відповідні документи до органу соціального захисту населення за місцем проживання. В умовах воєнного стану та протягом місяця після його завершення виплата цієї допомоги продовжується, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у вересні поточного року деякі громадяни зможуть отримати надбавки у 450 гривень. Йдеться про доплати за віком, право на які виникає за умови виконання кількох критеріїв.

Ми також повідомляли, що у вересні 2024 року мінімальний розмір страхового внеску становитиме 1760 грн. Саме цю суму необхідно сплатити, щоб повністю зарахувати один місяць до страхового стажу.