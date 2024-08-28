Пенсії в Україні — у 2025 році очікується посилення вимог

Жінка поважного віку. Фото: Freepik

В Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться правила виходу на "заслужений відпочинок".

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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За планом уряду, в Україні з 2025 року будуть посилені вимоги для виходу на пенсію в 60 років. У зв'язку з цим, наступного року для права на пенсію потрібно мати від 32 років страхового стажу, тобто більше на один рік.

Аналогічно збільшиться норма стажу для виходу на "заслужений відпочинок" у 63 роки. Вимагатимуть наявність 22 років страхового стажу.

Водночас, щоб мати право на оформлення пенсії в 65 років, достатньо буде мати лише 15 років стажу.

Чи будуть підвищувати пенсійний вік

Днями в уряді запевнили, що не будуть для українців підвищувати пенсійний вік, тоді як у країнах Європи така практика доволі поширена. Завдяки такому рішенню громадяни України зможуть виходити на пенсію раніше, ніж їхні однолітки-європейці.

Проте через низьку тривалість життя (йдеться про тривалість життя після досягнення 60-річного віку) українські громадяни все одно матимуть пенсію нетривалий період часу. Так, за аналітичною інформацією ОЕСР, у 2021-му українці в середньому після 60 років проживали ще близько десяти років. Громадяни жіночої статі — до 74,4 року, чоловічої — майже на десять років менше.

Також відомо, що за 2019-2023 роки частка громадян, які вийшли на пенсію до 60 років, знизилась з 25% до 11%, а число громадян, які отримували пенсію після 60 років, підвищилась від 0,5% до 14%. Така тенденція виникла через зростання вимог щодо страхового стажу. Майже рівне число пенсіонерів і платників внесків є незвичною порівняно з країнами ОЕСР, зазначається в огляді.

"Нормальна ситуація: коли кількість працівників значно перевищує кількість пенсіонерів. Тоді це дає можливість забезпечувати достатній розмір виплати. Але, на відміну від більшості країн, в Україні зменшується також і кількість пенсіонерів. Наприклад, ще в січні 2020-го, згідно з даними Пенсійного фонду, їх було 11,3 млн. Тобто на 1 млн осіб більше", — наголошується у матеріалі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни мають право на індивідуальний перерахунок пенсійної виплати. Це можна зробити дистанційно через портал державних послуг "Дія" заздалегідь підготувавши низку документів.

Також ми писали, що Пенсійний фонд відзвітував про фінансування виплат соціальної сфери у серпні 2024 року. На пенсії витратили значно більше коштів через нарахування доплат, призначених до Дня Незалежності.