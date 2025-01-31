Нафтогаз закликав купити прилад за 3,9 тис. грн — деталі

Побутова газова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли українським споживачам про необхідність встановлення важливого приладу. Йдеться про тих, хто використовує в будинку газову плиту.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Що треба знати споживачам із газовими плитами

У Нафтогазі зазначили, що тим громадянам, які використовують природний газ (як трубопровідний, так і балонний), варто встановити сигналізатор газу.

Такий прилад рекомендують встановити з метою постійного контролю якості повітря.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" зазначили, що сигналізатор газу зможе виявляти витік небезпечних речовин.

"Необхідним елементом безпеки є сигналізатор газу. Які речовини можуть бути виявлені: Метан — може призвести до вибуху. Пропан/Бутан — з балонів, що використовуються у побутових плитах. Окис вуглецю — чадний газ, який утворюється при неповному згорянні палива", — зазначається у повідомленні.

Такий пристрій зможе:

вимірювати концентрацію небезпечних речовин у повітрі;

за необхідності здійснити аварійне відключення подання палива;

надалі виявляти витік газу.

У скільки обійдеться прилад для газу

Відповідний пристрій може забезпечити регулярне відстеження якості повітря в оселі, що позбавить споживачів зайвого клопоту. Такі прилади коштують по-різному, є бюджетні варіанти, а є дорожчі: від 1180 до 3999 грн.

Зазначається, прилад за необхідності можна підключати до охоронної сигналізації з "метою швидкого реагування на аварію".

Скриншот. Джерело: Нафтогаз у FB

Раніше ми писали, що для українських споживачів у лютому діятиме тариф на 1 кВт-год електроенергії на рівні попереднього місяця. Проте ті, хто використовує електроенергію в електроопалювальних установках, мають знати нові правила.

Також ми повідомляли, коли українцям чекати на "третю платіжку" за природний газ у 2025 році. Йдеться про необхідність розрахунку за обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.