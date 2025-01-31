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Украинцам советуют установить прибор для газа за 3999 грн

31 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз призвал купить прибор за 3,9 тыс. грн — детали
Бытовая газовая плита. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали украинским потребителям о необходимости установки важного прибора. Речь идет о тех, кто использует в доме газовую плиту.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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В Нафтогазе отметили, что тем гражданам, которые используют природный газ (как трубопроводный, так и баллонный), следует установить сигнализатор газа.

Такой прибор рекомендуют установить с целью постоянного контроля качества воздуха.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" отметили, что сигнализатор газа сможет выявлять утечку опасных веществ.

"Необходимым элементом безопасности является сигнализатор газа. Какие вещества могут быть обнаружены: Метан — может привести к взрыву. Пропан/Бутан — из баллонов, используемых в бытовых плитах. Окись углерода — угарный газ, который образуется при неполном сгорании топлива", — отмечается в сообщении.

Такое устройство сможет:

  • измерять концентрацию опасных веществ в воздухе;
  • при необходимости осуществить аварийное отключение подачи топлива;
  • в дальнейшем выявлять утечку газа.

Во сколько обойдется прибор для газа

Соответствующее устройство может обеспечить регулярное отслеживание качества воздуха в доме, что избавит потребителей от лишних хлопот. Такие приборы стоят по-разному, есть бюджетные варианты, а есть более дорогие: от 1180 до 3999 грн.

Отмечается, прибор при необходимости можно подключать к охранной сигнализации с "целью быстрого реагирования на аварию".

 

нафтогаз
Скриншот. Источник: Нафтогаз в FB

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