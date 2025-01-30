Тариф на 1 кВт-год електроенергії в лютому — що зміниться

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року тариф на 1 кВт-год електроенергії для українських споживачів діятиме на рівні попереднього місяця. Проте очікуються нові правила для тієї частини громадян, які використовують електроенергію в електроопалювальних установках.

Це передбачено відповідною постановою уряду.

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Так, щонайменше до 30 квітня електричну енергію продовжать подавати за тарифом 4,32 грн за 1 кВт-год.

Якщо лічильник працює у двозонному режимі, можна надалі буде економити на електроенергії у нічний час. Так, власникам двозонних лічильників надаватиметься знижка. Платити вночі (з 23:00 до 07:00) можна удвічі менше — 2,16 грн/кВт-год.

Водночас для споживачів з електроопаленням діятимуть нові правила. А саме новий диференційований тариф — за спожиті 2 тис. кВт-год на місяць пільгова ціна становитиме 2,64 грн за 1 кВт-год, а повний тариф у 4,32 грн за 1 кВт-год будуть нараховувати тільки на обсяг, що перевищить 2 тис. кВт-год

Як змінився тариф на світло на тлі атак РФ

Торік вартість електроенергії підскочила на понад 63%, попереднього року — приблизно на стільки ж. Згідно з урядовою постановою №632 від 31.05.2024 року, з червня українці почали платити за електрику 4,32 грн/кВт-год замість 2,64 грн/кВт.

В уряді пояснили, що рішення про нові тарифи було неминучим, оскільки державі складно утримувати пільгову ціну у 2,64 грн/кВт. Така вартість була надто низька та покривала лише третю частину реальної ціни. Також гроші були необхідні на ремонти зруйнованої від атак РФ енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що в українців є можливість розрахунку за газ за допомогою картки "Нацкешбек" накопиченими коштами від держави. У Нафтогазі уточнили, як зробити таку операцію.

Окрім того, відомо, коли громадянам чекати на так звану "третю платіжку" у 2025 році. Необхідно оплатити нову послугу — обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.