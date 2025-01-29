Нафтогаз пропонує новий варіант розрахунку за газ — що треба знати

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла про можливість розрахунку за природний газ за допомогою картки "Національний кешбек" накопиченими коштами від держави. Там уточнили, як здійснити відповідну операцію.

Про це йдеться на офіційному сайті ГК "Нафтогаз України".

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У Нафтогазі нагадали, що "Національний кешбек" є державною програмою, відповідно до якої громадянам повертаються 10% від витрат за товари чи послуги від українських виробників.

За правилами програми, отриманий кешбек споживачі можуть використати на комунальні послуги.

"Приєднуйтесь до "Національного кешбеку" — заощаджуйте на комунальних платежах, підтримуючи українське виробництво!", — йдеться у повідомленні.

Відповідний проєкт реалізують спільно Міністерство економіки та Міністерств цифрової трансформації, Національний банк і Кабінет міністрів.

Як українцям оплатити газ кешбеком

Таким чином, українці можуть розрахуватись за послуги газопостачальної компанії "Нафтогаз" карткою "Національний кешбек".

Для цього необхідно:

оформити спеціальну картку (віртуальну у застосунку банку чи фізичну у банківському відділенні);

визначити картку для здійснення розрахунків за покупки;

купувати українські товари, отримувати кешбек на спеціальний рахунок;

використати кешбек для оплати комунальних послуг.

Для цього треба:

додати картку у мобільному застосунку/особистому кабінеті Нафтогазу як основну для розрахунку за газ;

розрахуватись за спожитий природний газ.

У Нафтогазі назвали ключові переваги програми "Нацкешбек":

заощадження до 3 тис. гривень на місяць;

цільове використання на комунальні послуги;

проста система нарахування/використання коштів;

підтримка українських виробників.

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Також ми писали, що у 2025 році дехто з українців буде змушений платити більше за транспортування палива. Вартість зросла через відмову України перекачувати російське блакитне паливо у країни Європи.