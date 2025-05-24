Минимальная пенсия в Украине — Гетманцев объяснил, сколько должны платить гражданам

Пенсионерка идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер минимальной пенсии в Украине может составить 4 тыс. гривен, если власть нейтрализует теневой рынок табака и отменит спецпенсии.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Как пояснил политик, полномасштабная война с Россией усугубила проблему низких пенсий, ведь теперь собранные налоги тратятся на нужды армии.

"Ситуация с государственными финансами в стране критическая. Мы очень и очень ограничены в наших финансовых ресурсах. А все невоенные расходы финансируем за счет помощи партнеров. Но, несмотря на войну, мы ежегодно индексируем пенсии", — написал он.

Гетманцев отметил, что минимальная пенсия в 2,3 тыс. гривен является неприемлемой и признал, что с этой проблемой нужно покончить. По его мнению, минимальные выплаты можно было бы повысить до 4 тыс. гривен.

"По расчетам, дополнительные расходы бюджета будут составлять около 2,2 миллиарда гривен в месяц", — написал Гетманцев.

После увеличения минимальных, государство может переписать и средние пенсии своим гражданам. А взять деньги на эту потребность можно из двух источников:

побороть теневой рынок табака;

отменить спецпенсии.

"Повышение пенсий не только поможет людям в такие трудные времена, но и стимулирует развитие экономики. Эти деньги полностью возвращаются в экономику и стимулируют рост спроса на товары прежде всего отечественного производства", — пояснил Даниил Гетманцев.

Скольким украинцам выплачивают специальные пенсии

В ноябре 2024 года в Министерстве соцполитики сообщили, что в Украине более 20 тыс. человек получают пенсии в максимальном размере. При этом с 1 января 2025 года Кабмин ввел ограничительные коэффициенты на пенсии, которые назначены по отдельному законодательству и превышают 10 прожиточных минимумов.

Напомним, в начале этой весны почти 10 млн пенсионерам проиндексировали выплаты. Повышение размера пенсий было индивидуальным для каждого человека. Узнавайте также об изменениях в выплатах пенсий для украинцев на ТОТ.