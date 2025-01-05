Спецпенсії в Україні обмежили коефіцієнтами — що це означає

Гривні в конверті. Фото: УНІАН

Деякі українські пенсіонери у 2025 році отримуватимуть менші, ніж зазвичай пенсії. Усе тому, що Кабмін вирішив обмежити виплати громадянам, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Про це йдеться у постанові №1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану".

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У документі зазначено, що для обмеження сум пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (2 361 грн), застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти. Нововведення діятиме під час воєнного стану.

Отож, понижувальні коефіцієнти будуть такими:

0,5 — до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не більше 11;

0,4 — до частини, що перевищує 11 прожиткових мінімумів, але не більше 13;

0,3 — до частини, що перевищує 13 прожиткових мінімумів, але не більше 17;

0,2 — до частини, що перевищує 17 прожиткових мінімумів, але не більше 21;

0,1 — до частини, що перевищує 21 прожитковий мінімум.

При цьому обмеження не торкнуться пенсіонерів, які:

були учасниками АТО та забезпечували її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО;

брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Також без змін залишаться пенсійні виплати, які надаються у разі втрати годувальника, призначених членам сім'ї загиблих (померлих, зниклих безвісти).

Скільки українців отримують спеціальні пенсії

У листопаді 2024 року у Міністерстві соцполітики повідомили, що в Україні є понад 20 тис. осіб, які отримують пенсії у максимальному розмірі. Найбільші виплати нараховують суддям — середній розмір довічного утримання становить 99 737 грн. Водночас прокурорам на пенсії у середньому виплачують 21 940 грн.

Раніше ми розповідали, що в Україні по-новому надаватимуть пенсії за віком. Для виходу на пенсію знову посилили вимоги страхового стажу.

Також ми пояснювали, що буде з пенсіями по інвалідності після реформування пенсійної системи. Реформа має розпочатися у 2025 році.