Шахраї торгують водійськими посвідченнями й крадуть гроші українців: що про це треба знати

Автомобілі й пішоходи. Фото: Новини.LIVE

В Україні у тенета шахраїв усе частіше потрапляють водії або ті українці, які лише збираються отримувати відповідне посвідчення. Зловмисники видають себе за офіційних співробітників сервісних центрів МВС й пропонують складати іспити за "неофіційною" процедурою.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації.

Як працюють шахраї

Шахраї шукають своїх клієнтів на офіційних сторінках держорганів у соцмережах Instagram, Facebook та Telegram. І працюють вони працюють за цілою поетапною схемою:

читають коментарі під публікаціями сервісних центрів МВС;

фіксують питання користувачів про іспити чи відновлення документів;

беруть "на олівець" нових підписників.

Визначившись з потенційною жертвою, зловмисники пишуть їй у приватні повідомлення з пропозицією купити посвідчення водія без іспитів, відновити втрачений документ чи оформити будь-які інші документи "швидко та без черг".

Аферисти переконують, що наприкінці людина отримає нібито легітимний документ, який відображатиметься у державних базах за символічну ціну.

Читайте також:

Як розпізнати шахраїв

У Держспецзв’язку наголошують, що будь-яка спроба придбати водійські документи нелегально — втратити гроші й не отримати документ. Тому, щоб не дати шахраям жодного шансу, потрібно пам'ятати, що:

представники та адміністратори сервісних центрів МВС за жодних обставин не ведуть комунікацію з громадянами в приватних повідомленнях месенджерів з приводу надання послуг;

усі держпослуги та мита оплачуються лише на офіційні розрахункові рахунки у касах банків або через термінали термінали, а не на карткові рахунки фізосіб;

не варто поширювати свої персональні дані — уся необхідну інформацію можна знайти на перевірених ресурсах: усі офіційні сайти державних установ України обов'язково мають закінчуватися на домен gov.ua.

Українців також попереджають, що будь-яка "приваблива пропозиція" в інтернеті про легке отримання державних документів — це прямий ризик та фінансова пастка.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що шахраї відбирають в українців фінансові номери та заволодівають їхніми грошима. Доволі часто такі дії залишаються непоміченими для користувачів. Зловмисники витрачають усього декілька хвилин на те, щоб отримати доступ до рахунків.

Ще Новини.LIVE писали, як правильно купувати товари. Один із найважливіший документ для безпечних покупок — фіскальний чек. Якщо виявиться, що товар бракований, без чека повернути його або здати в гарантійний ремонт не вдасться.