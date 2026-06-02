Українці втрачають гроші через фальшиві повідомлення: як розпізнати обман

Людина тримає телефон у руках, гроші, банківська картка.

В Україні почастішали випадки шахрайства, коли зловмисники видають себе за працівників державних установ, судів, поліції чи інших офіційних органів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Людям надсилають фейкові повідомлення про нібито грошову допомогу, виклик до суду або навіть кримінальну справу. У такий спосіб аферисти намагаються отримати доступ до банківських даних або змусити людину переказати гроші.

Найчастіше зловмисники використовують Telegram, Viber та електронну пошту. Повідомлення мають залякуючий характер і підсилюють паніку фразами "останній шанс", "термінова оплата", чи навіть "кримінальна відповідальність".

Як зрозуміти, що це обман

Варто знати, що державні установи не вирішують питання через соціальні мережі та не запитують особисті банківські картки.

Існує декілька важливих правил:

офіційні державні сайти мають домен gov.ua;

не можна переходити за підозрілими посиланнями;

не слід повідомляти CVV-код, SMS-коди чи паролі;

держпослуги не оплачуються переказами на приватні картки.

Як діяти, якщо отримали підозріле повідомлення

У разі сумнівів українцям радять:

не відкривати підозрілі файли;

не переходити за посиланнями;

перевіряти інформацію через офіційні сайти держорганів;

телефонувати лише на офіційні номери;

повідомляти про шахрайство кіберполіцію або банк.

