Українців попередили про небезпеку покупок без чека: чому не варто вірити обіцянкам продавців

Можна залишитися без товару і грошей: головне правило безпечних покупок
Після оплати товару продавець зобов'язаний одразу видати касовий чек. Якщо ж вам відмовляють, посилаючись на "технічний збій" або раптові "проблеми з касою", від покупки краще відмовитись.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Держспецзв'язку.
Без фіскального чека покупець автоматично стає беззахисним. Якщо виявиться, що товар бракований, без чека повернути його або здати в гарантійний ремонт буде неможливо. Довести факт оплати теж не вдасться, особливо якщо покупку робили в інтернеті.
Запам'ятайте: пояснення на кшталт "каса не працює", "технічний збій" або "чек надішлемо пізніше" є небезпечним сигналом.
Вірити на слово у таких ситуаціях не варто. Щойно кошти опиняться у продавця, обіцяного підтвердження ви можете так і не дочекатися.
Особливо небезпечно це під час онлайн-шопінгу, де аферисти масово створюють фейкові копії відомих інтернет-магазинів для збору даних чужих банківських карток та виманювання передоплат.
Щоб захистити свої заощадження, дотримуйтесь простих правил:
- Ретельно аналізуйте контакти компанії та відгуки. Шукайте коментарі покупців на незалежних сторонніх форумах, оскільки на самому сайті магазину вони часто виявляються фальшивими.
- Обирайте виключно післяплату. Розрахунок безпосередньо у відділенні пошти після огляду посилки — це єдиний надійний спосіб не втратити гроші.
- Ніколи не вводіть реквізити картки на сумнівних сторінках, особливо якщо перейшли туди за випадковим посиланням із соціальних мереж.
Як повідомляли Новини.LIVE, клієнти "ПриватБанку" зможуть отримувати цифрові фіскальні чеки прямо у застосунку "Приват24". Йдеться про новий пілотний проєкт "єЧек", який дозволяє зберігати всі покупки в електронному вигляді без паперових квитанцій.
Також Новини.LIVE розповідали, що в українських кафе та ресторанах можуть додавати в чек оплату за роботу генератора. Це пов’язано з тим, що заклади змушені працювати під час відключень світла. Якщо клієнта заздалегідь не попередили — це є порушенням.