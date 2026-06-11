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Головна Фінанси Можна залишитися без товару і грошей: головне правило безпечних покупок

Можна залишитися без товару і грошей: головне правило безпечних покупок

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 03:10
Українців попередили про небезпеку покупок без чека: чому не варто вірити обіцянкам продавців
Продавець супермаркету, оплата карткою, чек в руці. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Після оплати товару продавець зобов'язаний одразу видати касовий чек. Якщо ж вам відмовляють, посилаючись на "технічний збій" або раптові "проблеми з касою", від покупки краще відмовитись.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Держспецзв'язку

Без фіскального чека покупець автоматично стає беззахисним. Якщо виявиться, що товар бракований, без чека повернути його або здати в гарантійний ремонт буде неможливо. Довести факт оплати теж не вдасться, особливо якщо покупку робили в інтернеті.

Запам'ятайте: пояснення на кшталт "каса не працює", "технічний збій" або "чек надішлемо пізніше" є небезпечним сигналом. 

Вірити на слово у таких ситуаціях не варто. Щойно кошти опиняться у продавця, обіцяного підтвердження ви можете так і не дочекатися.

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Особливо небезпечно це під час онлайн-шопінгу, де аферисти масово створюють фейкові копії відомих інтернет-магазинів для збору даних чужих банківських карток та виманювання передоплат.

Щоб захистити свої заощадження, дотримуйтесь простих правил:

  • Ретельно аналізуйте контакти компанії та відгуки. Шукайте коментарі покупців на незалежних сторонніх форумах, оскільки на самому сайті магазину вони часто виявляються фальшивими. 
  • Обирайте виключно післяплату. Розрахунок безпосередньо у відділенні пошти після огляду посилки — це єдиний надійний спосіб не втратити гроші.
  • Ніколи не вводіть реквізити картки на сумнівних сторінках, особливо якщо перейшли туди за випадковим посиланням із соціальних мереж.

Як повідомляли Новини.LIVE, клієнти "ПриватБанку" зможуть отримувати цифрові фіскальні чеки прямо у застосунку "Приват24". Йдеться про новий пілотний проєкт "єЧек", який дозволяє зберігати всі покупки в електронному вигляді без паперових квитанцій.

Також Новини.LIVE розповідали, що в українських кафе та ресторанах можуть додавати в чек оплату за роботу генератора. Це пов’язано з тим, що заклади змушені працювати під час відключень світла. Якщо клієнта заздалегідь не попередили — це є порушенням.

 

українці торгівля шахрайство покупки чеки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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