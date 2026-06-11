Українців попередили про небезпеку покупок без чека: чому не варто вірити обіцянкам продавців

Продавець супермаркету, оплата карткою, чек в руці. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Після оплати товару продавець зобов'язаний одразу видати касовий чек. Якщо ж вам відмовляють, посилаючись на "технічний збій" або раптові "проблеми з касою", від покупки краще відмовитись.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Держспецзв'язку.

Без фіскального чека покупець автоматично стає беззахисним. Якщо виявиться, що товар бракований, без чека повернути його або здати в гарантійний ремонт буде неможливо. Довести факт оплати теж не вдасться, особливо якщо покупку робили в інтернеті.

Запам'ятайте: пояснення на кшталт "каса не працює", "технічний збій" або "чек надішлемо пізніше" є небезпечним сигналом.

Вірити на слово у таких ситуаціях не варто. Щойно кошти опиняться у продавця, обіцяного підтвердження ви можете так і не дочекатися.

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Особливо небезпечно це під час онлайн-шопінгу, де аферисти масово створюють фейкові копії відомих інтернет-магазинів для збору даних чужих банківських карток та виманювання передоплат.

Щоб захистити свої заощадження, дотримуйтесь простих правил:

Ретельно аналізуйте контакти компанії та відгуки. Шукайте коментарі покупців на незалежних сторонніх форумах, оскільки на самому сайті магазину вони часто виявляються фальшивими.

Обирайте виключно післяплату. Розрахунок безпосередньо у відділенні пошти після огляду посилки — це єдиний надійний спосіб не втратити гроші.

Ніколи не вводіть реквізити картки на сумнівних сторінках, особливо якщо перейшли туди за випадковим посиланням із соціальних мереж.

Як повідомляли Новини.LIVE, клієнти "ПриватБанку" зможуть отримувати цифрові фіскальні чеки прямо у застосунку "Приват24". Йдеться про новий пілотний проєкт "єЧек", який дозволяє зберігати всі покупки в електронному вигляді без паперових квитанцій.

Також Новини.LIVE розповідали, що в українських кафе та ресторанах можуть додавати в чек оплату за роботу генератора. Це пов’язано з тим, що заклади змушені працювати під час відключень світла. Якщо клієнта заздалегідь не попередили — це є порушенням.