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Главная Финансы Украинцам продают водительские удостоверения: какая ловушка их ждет

Украинцам продают водительские удостоверения: какая ловушка их ждет

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 03:10
Мошенники торгуют водительскими правами и крадут деньги у украинцев: что об этом нужно знать
Автомобили и пешеходы. Фото: Новини.LIVE

В Украине в сети мошенников всё чаще попадают водители или те украинцы, которые только собираются получить соответствующее удостоверение. Злоумышленники выдают себя за официальных сотрудников сервисных центров МВД и предлагают сдавать экзамены по "неофициальной" процедуре.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации.

Как действуют мошенники

Мошенники ищут своих клиентов на официальных страницах госорганов в социальных сетях Instagram, Facebook и Telegram. И работают они по целой поэтапной схеме:

  • читают комментарии под публикациями сервисных центров МВД;
  • фиксируют вопросы пользователей об экзаменах или восстановлении документов;
  • записывают новых подписчиков.

Определившись с потенциальной жертвой, злоумышленники пишут ей в личные сообщения с предложением купить водительское удостоверение без экзаменов, восстановить утерянный документ или оформить любые другие документы "быстро и без очередей".

Мошенники убеждают, что в итоге человек получит якобы легитимный документ, который будет отображаться в государственных базах, за символическую цену.

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Как распознать мошенников

В Госспецсвязи подчеркивают, что любая попытка приобрести водительские документы нелегально — это потеря денег и неполучение документа. Поэтому, чтобы не дать мошенникам ни единого шанса, нужно помнить, что:

  • представители и администраторы сервисных центров МВД ни при каких обстоятельствах не общаются с гражданами в личных сообщениях мессенджеров по поводу оказания услуг;
  • все госуслуги и сборы оплачиваются исключительно на официальные расчетные счета в кассах банков или через терминалы, а не на карточные счета физических лиц;
  • не стоит разглашать свои персональные данные — всю необходимую информацию можно найти на проверенных ресурсах: все официальные сайты государственных учреждений Украины обязательно должны заканчиваться на домен gov.ua.

Украинцев также предупреждают, что любое "заманчивое предложение" в интернете о лёгком получении государственных документов — это прямой риск и финансовая ловушка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мошенники похищают у украинцев финансовые номера и завладевают их деньгами. Довольно часто такие действия остаются незамеченными для пользователей. Злоумышленники тратят всего несколько минут на то, чтобы получить доступ к счетам.

Еще Новини.LIVE писали о том, как правильно покупать товары. Один из важнейших документов для безопасных покупок — фискальный чек. Если окажется, что товар бракованный, без чека вернуть его или сдать в гарантийный ремонт не удастся.

деньги водительское удостоверение мошенники
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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