Захист даних у Приват24: українців попередили про нові схеми шахраїв

Банківська картка в руці, чоловік дивиться в телефон. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Українцям, які користуються застосунком Приват24, нагадали правила захисту фінансового номера телефону та особистих даних. У ПриватБанку застерігають: втрата контролю над SIM-картою часто стає причиною шахрайських атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію банку.

Найчастіше шахраї намагаються отримати доступ саме через фінансовий номер — перехопити SMS-коди або перевипустити SIM-картку. Людина може навіть не помітити момент атаки. Достатньо кількох хвилин, щоб зловмисники спробували отримати доступ до рахунків.

Що рекомендує банк

Щоб сторонні особи не змогли перехопити контроль над номером, клієнтам рекомендують:

встановити пароль, PIN-код або графічний ключ на смартфон;

використовувати лише офіційні застосунки;

не переходити за підозрілими посиланнями;

налаштувати посилений PIN-код на SIM-картці;

прив’язати персональні дані до номера для захисту від перевипуску.

Пам’ятайте що повні реквізити карток, паролі від особистого кабінету та одноразові SMS-коди не можна нікому показувати і називати. Більше того, повідомлення з паролями підтвердження краще взагалі видаляти з пам'яті телефону одразу після використання.

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Як діяти при підозрі зламу

Якщо ви помітили дивну активність, зверніться через застосунок Приват24:

Натисніть "Повідомити про шахрайство". Виберіть ситуацію, що трапилася. Зазначте номер телефону, з якого вам, імовірно, телефонували шахраї, і натисніть кнопку "Продовжити". Зазначте дані та виберіть картку, за якою ви повідомили інформацію шахраям. Опишіть ситуацію детальніше та натисніть "Продовжити". Дотримуйтеся рекомендацій на екрані.

Також повідомити про шахрайство можна телефоном 3700, у чаті "Допомога Онлайн" або у відділенні банку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнтам ПриватБанку нараховують комісію під час переказу грошей із сервісу "Конверт" на власну картку. Хоча поповнювати "Конверт" можна безкоштовно, за виведення коштів банк стягує 0,5% від суми.

Також Новини.LIVE розповідали, як купити валюту через Приват24. Для таких операцій діє місячний ліміт у 50 тисяч гривень. Також необхідно мати чинну картку. Якщо строк її дії закінчився, провести валютну операцію онлайн не вдасться.