Пенсії у травні: хто з українців може не отримати та як цьому запобігти

У травні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) може тимчасово призупинити нарахування виплат пенсіонерам. Відомо, з чим можуть бути пов’язані відповідні обмеження та що необхідно зробити людям похилого віку, щоб цьому запобігти.

Хто може не отримати пенсію у травні 2026 року

За інформацією Пенсійного фонду, деякі пенсіонери можуть зіткнутися з призупиненням виплат. Такі обмеження можуть бути пов’язані з необхідністю перевірки та уточнення персональної інформації. Відповідні заходи застосовують для ідентифікації отримувачів, перевірки адреси проживання та актуалізації даних громадян.

Йдеться про застосування технічного інструменту для уточнення інформації про отримувача, а тому після підтвердження даних — виплати повністю відновляться.

З-поміж поширених причин необхідності уточнення даних є неможливість встановити фактичну адресу проживання пенсіонера. Так, якщо громадянин якийсь час не проживав за зареєстрованим місцем або виїхав за кордон без сповіщення, виплати можуть призупинити для проходження ідентифікації.

Зокрема ті, хто перебуває за межами країни, мають оновити інформацію для уникнення обмежень щодо доступу до власних рахунків.

Ще однією причиною блокування є необхідність здійснення перевірки документів. Якщо змінилась персональна інформація, людина пішла працювати, чи змінились інші дані, то це може стати підставою для проблем з виплатами до узгодження неточностей.

Також причиною може стати відсутність видаткових операцій за рахунками пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, упродовж шести місяців підряд.

Ще один привід для припинення нарахувань є неповідомлення про неодержання пенсії від російських органів пенсійного забезпечення пенсіонерами, які мешкають в окупації або виїхали на підконтрольну Україні територію.

У такій ситуації громадяни мають звернутися до ПФУ, щоб подати уточнені або додаткові документи для поновлення виплат.

Як уникнути затримок у нарахуванні пенсій

У більшості випадків призупинення виплат має тимчасовий характер і означає необхідність виконання вимог Пенсійного фонду. Зокрема, для відновлення нарахування пенсій громадянам, які перебувають в окупації потрібно подати заяву онлайн та пройти ідентифікацію.

Це можна зробити залежно від обставин:

В особистому е-кабінеті на порталі ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого е-підпису "Дія. Підпис" ("Дія ID"), створеного за допомогою мобільного застосунку "Дія". Через відеоконференцзв’язок, проведеного терорганом Пенсійного фонду, під час сеансу якого необхідно показати документи, що посвідчують особу. Ті, хто виїхав на підконтрольну українській владі територію, можуть особисто прийти у будь-який сервісний центр ПФУ та подати повідомлення про неодержання пенсії від російських органів пенсійного забезпечення та інші документи. Громадянам, які виїхали за кордон, необхідно документи для відновлення пенсійних виплат надіслати поштою (рекомендованим поштовим відправленням/поштовим відправленням з оголошеною цінністю) на адресу ПФУ.

Своєчасне інформування про зміну адреси проживання, проходження ідентифікації та актуальність документів допоможуть уникнути проблемних ситуацій з пенсіями у травні.

