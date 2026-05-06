Пенсии в мае: кто из украинцев может не получить и как это предотвратить

Пожилая женщина, деньги.

В мае 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может временно приостановить начисление выплат пенсионерам. Известно, с чем могут быть связаны соответствующие ограничения и что необходимо сделать пожилым людям, чтобы это предотвратить.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Кто может не получить пенсию в мае 2026 года

По информации Пенсионного фонда, некоторые пенсионеры могут столкнуться с приостановлением выплат. Такие ограничения могут быть связаны с необходимостью проверки и уточнения персональной информации. Соответствующие меры применяют для идентификации получателей, проверки адреса проживания и актуализации данных граждан.

Речь идет о применении технического инструмента для уточнения информации о получателе, а потому после подтверждения данных — выплаты полностью восстановятся.

Среди распространенных причин необходимости уточнения данных является невозможность установить фактический адрес проживания пенсионера. Так, если гражданин некоторое время не проживал по зарегистрированному месту или выехал за границу без уведомления, выплаты могут приостановить для прохождения идентификации.

В частности те, кто находится за пределами страны, должны обновить информацию во избежание ограничений по доступу к собственным счетам.

Еще одной причиной блокировки является необходимость осуществления проверки документов. Если изменилась персональная информация, человек пошел работать, или изменились другие данные, то это может стать основанием для проблем с выплатами до согласования неточностей.

Также причиной может стать отсутствие расходных операций по счетам пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, в течение шести месяцев подряд.

Еще одним поводом для прекращения начислений является неуведомление о неполучении пенсии от российских органов пенсионного обеспечения пенсионерами, проживающими в оккупации или выехавшими на подконтрольную Украине территорию.

В такой ситуации граждане должны обратиться в ПФУ, чтобы подать уточненные или дополнительные документы для возобновления выплат.

Как избежать задержек в начислении пенсий

В большинстве случаев приостановление выплат имеет временный характер и означает необходимость выполнения требований Пенсионного фонда. В частности, для восстановления начисления пенсий гражданам, которые находятся в оккупации нужно подать заявление онлайн и пройти идентификацию.

Это можно сделать в зависимости от обстоятельств:

В личном е-кабинете на портале ПФУ с помощью удаленной квалифицированной е-подписи "Дія. Підпис" ("Дія ID"), созданного с помощью мобильного приложения "Дія". Через видеоконференцсвязь, проведенного терорганом Пенсионного фонда, во время сеанса которого необходимо показать документы, удостоверяющие личность. Те, кто выехал на подконтрольную украинской власти территорию, могут лично прийти в любой сервисный центр ПФУ и подать уведомление о неполучении пенсии от российских органов пенсионного обеспечения и другие документы. Гражданам, которые выехали за границу, необходимо документы для восстановления пенсионных выплат отправить по почте (заказным почтовым отправлением/почтовым отправлением с объявленной ценностью) в адрес ПФУ.

Своевременное информирование об изменении адреса проживания, прохождение идентификации и актуальность документов помогут избежать проблемных ситуаций с пенсиями в мае.

