Доставка газу — кому з українців можуть призупинити нарахування

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителям низки районів Дніпропетровської області надали право на призупинення нарахування сум до оплати за послугу з розподілу природного газу. Йдеться про тих клієнтів, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене обстрілами.

Про це повідомила Дніпропетровська філія "Газмережі" у соцмережі Facebook.

Призупинення нарахування сум до оплати за доставку газу

Як зазначили у філії, компанія на Дніпропетровщині може призупинити нарахування за послугу з доставки природного газу домогосподарствам, у яких житло було пошкоджене обстрілами чи повністю зруйноване внаслідок воєнних дій, і, які мешкають у таких районах:

Нікопольський;

Криворізький;

Синельниківський.

Як подати заявку на призупинення нарахувань

Жителі Дніпропетровської області, житло яких постраждало від російської агресії, мають право одразу звернутися із заявкою на призупинення нарахувань за послугу з доставки газу. Для цього необхідно:

Самостійно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів в області. Там фахівці допоможуть подати заяву про припинення нарахувань за доставку блакитного палива. З собою потрібно мати документи (паспорт громадянина та ідентифікаційний код). Негайно зателефонувати на номер аварійної служби 104 та повідомити про пошкодження житла та газових мереж. Оператору необхідно буде назвати повну адресу, ім'я та прізвище власника.

Після цього бригада аварійно-диспетчерської служби Дніпропетровської філії "Газмережі" виїде на заявку, здійснить обстеження, локалізує аварійну ситуацію та складе за результатом моніторингу відповідний акт.

"На основі цього документу припиняється нарахування за розподіл газу. Рахунки не приходитимуть до моменту відновлення будівлі та газопостачання", — додали у компанії.

