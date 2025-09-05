Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям призупинять нарахування за доставку газу — хто в списку

Українцям призупинять нарахування за доставку газу — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 08:50
Доставка газу — кому з українців можуть призупинити нарахування
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителям низки районів Дніпропетровської області надали право на призупинення нарахування сум до оплати за послугу з розподілу природного газу. Йдеться про тих клієнтів, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене обстрілами.

Про це повідомила Дніпропетровська філія "Газмережі" у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Призупинення нарахування сум до оплати за доставку газу

Як зазначили у філії, компанія на Дніпропетровщині може призупинити нарахування за послугу з доставки природного газу домогосподарствам, у яких житло було пошкоджене обстрілами чи повністю зруйноване внаслідок воєнних дій, і, які мешкають у таких районах:

  • Нікопольський;
  • Криворізький;
  • Синельниківський.

Як подати заявку на призупинення нарахувань

Жителі Дніпропетровської області, житло яких постраждало від російської агресії, мають право одразу звернутися із заявкою на призупинення нарахувань за послугу з доставки газу. Для цього необхідно:

  1. Самостійно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів в області. Там фахівці допоможуть подати заяву про припинення нарахувань за доставку блакитного палива. З собою потрібно мати документи (паспорт громадянина та ідентифікаційний код).
  2. Негайно зателефонувати на номер аварійної служби 104 та повідомити про пошкодження житла та газових мереж. Оператору необхідно буде назвати повну адресу, ім'я та прізвище власника. 

Після цього бригада аварійно-диспетчерської служби Дніпропетровської філії "Газмережі" виїде на заявку, здійснить обстеження, локалізує аварійну ситуацію та складе за результатом моніторингу відповідний акт. 

"На основі цього документу припиняється нарахування за розподіл газу. Рахунки не приходитимуть до моменту відновлення будівлі та газопостачання", — додали у компанії.

Раніше ми писали про умови повірки газового лічильника у 2025 році. Зокрема, громадяни можуть самі проконтролювати дату наступної перевірки приладів в особистому кабінеті на порталі "Газмережі". 

Також ми розповідали, в яких випадках загрожує обмеження доставки природного газу навіть під час війни. Зокрема, таке може статися через несвоєчасну чи неповну оплату послуг, що порушує умови укладеного договору. 

комунальні послуги обстріли газопостачання газ гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації