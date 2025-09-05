Доставка газа — кому из украинцев могут приостановить начисления

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жителям ряда районов Днепропетровской области предоставили право на приостановление начисления сумм к оплате за услугу по распределению природного газа. Речь идет о тех клиентах, чье жилье было разрушено или повреждено обстрелами.

Об этом сообщил Днепропетровский филиал "Газсети" в соцсети Facebook.

Приостановление начисления сумм к оплате за доставку газа

Как отметили в филиале, компания на Днепропетровщине может приостановить начисление за услугу по доставке природного газа домохозяйствам, у которых жилье было повреждено обстрелами или полностью разрушено в результате военных действий, и, которые живут в таких районах:

Никопольский;

Криворожский;

Синельниковский.

Как подать заявку на приостановление начислений

Жители Днепропетровской области, жилье которых пострадало от российской агрессии, имеют право сразу обратиться с заявкой на приостановление начислений за услугу по доставке газа. Для этого необходимо:

Самостоятельно обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов в области. Там специалисты помогут подать заявление о прекращении начислений за доставку голубого топлива. С собой нужно иметь документы (паспорт гражданина и идентификационный код). Немедленно позвонить на номер аварийной службы 104 и сообщить о повреждении жилья и газовых сетей. Оператору необходимо будет назвать полный адрес, имя и фамилию владельца.

После этого бригада аварийно-диспетчерской службы Днепропетровского филиала "Газсети" выедет на заявку, осуществит обследование, локализует аварийную ситуацию и составит по результатам мониторинга соответствующий акт.

"На основе этого документа прекращается начисление за распределение газа. Счета не будут приходить до момента восстановления здания и газоснабжения", — добавили в компании.

