Главная Финансы Украинцам приостановят начисления за доставку газа — кто в списке

Украинцам приостановят начисления за доставку газа — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 08:50
Доставка газа — кому из украинцев могут приостановить начисления
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жителям ряда районов Днепропетровской области предоставили право на приостановление начисления сумм к оплате за услугу по распределению природного газа. Речь идет о тех клиентах, чье жилье было разрушено или повреждено обстрелами.

Об этом сообщил Днепропетровский филиал "Газсети" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Приостановление начисления сумм к оплате за доставку газа

Как отметили в филиале, компания на Днепропетровщине может приостановить начисление за услугу по доставке природного газа домохозяйствам, у которых жилье было повреждено обстрелами или полностью разрушено в результате военных действий, и, которые живут в таких районах:

  • Никопольский;
  • Криворожский;
  • Синельниковский.

Как подать заявку на приостановление начислений

Жители Днепропетровской области, жилье которых пострадало от российской агрессии, имеют право сразу обратиться с заявкой на приостановление начислений за услугу по доставке газа. Для этого необходимо:

  1. Самостоятельно обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов в области. Там специалисты помогут подать заявление о прекращении начислений за доставку голубого топлива. С собой нужно иметь документы (паспорт гражданина и идентификационный код).
  2. Немедленно позвонить на номер аварийной службы 104 и сообщить о повреждении жилья и газовых сетей. Оператору необходимо будет назвать полный адрес, имя и фамилию владельца.

После этого бригада аварийно-диспетчерской службы Днепропетровского филиала "Газсети" выедет на заявку, осуществит обследование, локализует аварийную ситуацию и составит по результатам мониторинга соответствующий акт.

"На основе этого документа прекращается начисление за распределение газа. Счета не будут приходить до момента восстановления здания и газоснабжения", — добавили в компании.

Ранее мы писали об условиях поверки газового счетчика в 2025 году. В частности, граждане могут сами проконтролировать дату следующей проверки приборов в личном кабинете на портале "Газсети".

Также мы рассказывали, в каких случаях грозит ограничение доставки природного газа даже во время войны. В частности, такое может произойти из-за несвоевременной или неполной оплаты услуг, что нарушает условия заключенного договора.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
