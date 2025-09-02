Монтаж газового обладнання — коли необхідна реконструкція мереж та які ціни

Реконструкція газових мереж — коли необхідна та скільки коштує
Громадяни, у разі необхідності технічного переоснащення вже підключеного до газорозподільної мережі об'єкта чи зміни власника, мають обов’язково замовити послугу з реконструкції газових мереж. У Київській філії "Газмережі" розповіли, коли саме необхідна відповідна процедура та скільки коштує у 2025 році.
Що треба знати про реконструкцію газових мереж
Під реконструкцією газових мереж мають на увазі цілий комплекс робіт з демонтажу/монтажу газового обладнання. А саме:
- зміна місця розташування приладу обліку;
- заміна котла на потужніший;
- встановлення додаткових приладів;
- зміна шляху пролягання мережі.
Вона включає розробку проєкту, будівельно-монтажні роботи, перевірку герметичності та введення в експлуатацію, що виконують лише ліцензовані фахівці. Самостійне втручання в систему заборонене.
Тому, для тих, хто планує перенести газовий лічильник, котел чи колонку, необхідно звернутися до підприємства, з яким укладений договір на техобслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання споживача. Процедура реконструкції газових мереж складається з кількох етапів:
- розробка технічних умов/створення проєкту;
- припинення газопостачання/проведення будівельно-монтажних робіт (демонтаж/монтаж мережі);
- перевірка герметичності новозбудованого газопроводу/прийом в експлуатацію та запуск газу.
"Важливо: заміну газового обладнання можуть виконувати лише ліцензовані фахівці. Самовільне втручання в систему газопостачання заборонене законодавством!", — йдеться у повідомленні.
Як замовити послугу та вартість робіт
Для того, щоб здійснити замовлення послуги з реконструкції газових мереж, необхідно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів. Попередньо необхідно підготувати спеціальний пакет документів:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документи з підтвердженням права власності на об'єкт реконструкції (витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно);
- техпаспорт на квартиру/будинок.
Щодо цін на надання послуги з реконструкції газових мереж, то фіксованої вартості немає. Для кожного клієнта її розраховують індивідуально, згідно з проєктом та його складністю. Зокрема, заміна котла за ескізом і перенесення газопроводу відрізняються за рівнем складності та вартістю. Також наявні процедурні відмінності для фізичних і юридичних осіб.
За інформацією Київгазу, демонтаж побутової газової плити (окрім зварювальних робіт) коштуватиме 114 грн, підключення побутової плити — 545 грн, вартість заміни гнучкого рукава становить 260 грн.
