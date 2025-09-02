Монтаж газового обладнання — коли необхідна реконструкція мереж та які ціни

Запалена конфорка газової плити. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни, у разі необхідності технічного переоснащення вже підключеного до газорозподільної мережі об'єкта чи зміни власника, мають обов’язково замовити послугу з реконструкції газових мереж. У Київській філії "Газмережі" розповіли, коли саме необхідна відповідна процедура та скільки коштує у 2025 році.

Що треба знати про реконструкцію газових мереж

Під реконструкцією газових мереж мають на увазі цілий комплекс робіт з демонтажу/монтажу газового обладнання. А саме:

зміна місця розташування приладу обліку;

заміна котла на потужніший;

встановлення додаткових приладів;

зміна шляху пролягання мережі.

Вона включає розробку проєкту, будівельно-монтажні роботи, перевірку герметичності та введення в експлуатацію, що виконують лише ліцензовані фахівці. Самостійне втручання в систему заборонене.

Тому, для тих, хто планує перенести газовий лічильник, котел чи колонку, необхідно звернутися до підприємства, з яким укладений договір на техобслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання споживача. Процедура реконструкції газових мереж складається з кількох етапів:

розробка технічних умов/створення проєкту;

припинення газопостачання/проведення будівельно-монтажних робіт (демонтаж/монтаж мережі);

перевірка герметичності новозбудованого газопроводу/прийом в експлуатацію та запуск газу.

"Важливо: заміну газового обладнання можуть виконувати лише ліцензовані фахівці. Самовільне втручання в систему газопостачання заборонене законодавством!", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: Київська філія "Газмережі"

Як замовити послугу та вартість робіт

Для того, щоб здійснити замовлення послуги з реконструкції газових мереж, необхідно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів. Попередньо необхідно підготувати спеціальний пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи з підтвердженням права власності на об'єкт реконструкції (витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно);

техпаспорт на квартиру/будинок.

Щодо цін на надання послуги з реконструкції газових мереж, то фіксованої вартості немає. Для кожного клієнта її розраховують індивідуально, згідно з проєктом та його складністю. Зокрема, заміна котла за ескізом і перенесення газопроводу відрізняються за рівнем складності та вартістю. Також наявні процедурні відмінності для фізичних і юридичних осіб.

За інформацією Київгазу, демонтаж побутової газової плити (окрім зварювальних робіт) коштуватиме 114 грн, підключення побутової плити — 545 грн, вартість заміни гнучкого рукава становить 260 грн.

