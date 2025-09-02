Відео
Головна Фінанси Реконструкція газових мереж — коли необхідна та скільки коштує

Реконструкція газових мереж — коли необхідна та скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:50
Монтаж газового обладнання — коли необхідна реконструкція мереж та які ціни
Запалена конфорка газової плити. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни, у разі необхідності технічного переоснащення вже підключеного до газорозподільної мережі об'єкта чи зміни власника, мають обов’язково замовити послугу з реконструкції газових мереж. У Київській філії "Газмережі" розповіли, коли саме необхідна відповідна процедура та скільки коштує у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні філії у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Що треба знати про реконструкцію газових мереж

Під реконструкцією газових мереж мають на увазі цілий комплекс робіт з демонтажу/монтажу газового обладнання. А саме:

  • зміна місця розташування приладу обліку;
  • заміна котла на потужніший;
  • встановлення додаткових приладів;
  • зміна шляху пролягання мережі.

Вона включає розробку проєкту, будівельно-монтажні роботи, перевірку герметичності та введення в експлуатацію, що виконують лише ліцензовані фахівці. Самостійне втручання в систему заборонене.

Тому, для тих, хто планує перенести газовий лічильник, котел чи колонку, необхідно звернутися до підприємства, з яким укладений договір на техобслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання споживача. Процедура реконструкції газових мереж складається з кількох етапів:

  • розробка технічних умов/створення проєкту; 
  • припинення газопостачання/проведення будівельно-монтажних робіт (демонтаж/монтаж мережі); 
  • перевірка герметичності новозбудованого газопроводу/прийом в експлуатацію та запуск газу. 

"Важливо: заміну газового обладнання можуть виконувати лише ліцензовані фахівці. Самовільне втручання в систему газопостачання заборонене законодавством!", — йдеться у повідомленні.

Газмережі
Ілюстрація. Джерело: Київська філія "Газмережі"

Як замовити послугу та вартість робіт

Для того, щоб здійснити замовлення послуги з реконструкції газових мереж, необхідно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів. Попередньо необхідно підготувати спеціальний пакет документів: 

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код; 
  • документи з підтвердженням права власності на об'єкт реконструкції (витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно); 
  • техпаспорт на квартиру/будинок.

Щодо цін на надання послуги з реконструкції газових мереж, то фіксованої вартості немає. Для кожного клієнта її розраховують індивідуально, згідно з проєктом та його складністю. Зокрема, заміна котла за ескізом і перенесення газопроводу відрізняються  за рівнем складності та вартістю. Також наявні процедурні відмінності для фізичних і юридичних осіб.

За інформацією Київгазу, демонтаж побутової газової плити (окрім зварювальних робіт) коштуватиме 114 грн, підключення побутової плити — 545 грн, вартість заміни гнучкого рукава становить 260 грн. 

Нагадаємо, Нафтогаз розповів, кому з клієнтів потрібно пройти процедуру актуалізації даних. Там пояснили, навіщо необхідна відповідна вимога. 

Також ми писали, що клієнтів Нафтогазу закликали переходити на новий вид розрахунку. Робити оплату можна дистанційно в особистому кабінеті чи чат-ботах. 

ціни на газ комунальні послуги ЖКГ гроші газопостачання
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
