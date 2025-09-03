Послуга з доставки газу — кому загрожує обмеження чи припинення у 2025 році

Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським побутовим споживачам можуть припиняти чи обмежувати доставку природного газу навіть під час воєнного стану. В установленому законодавством порядку прописані випадки, кого саме можуть позбавляти відповідної послуги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АТ "Київгаз".

У яких випадках загрожує обмеження доставки природного газу

Як зазначається, відповідно до чинного законодавства, облгази наділені правом припиняти чи обмежувати надання послуги з розподілу газу на об’єкти споживачів, зокрема побутових. Це відбувається з дотриманням правил безпеки систем газопостачання та нормативних документів, де прописаний відповідний порядок.

В АТ "Київгаз" назвали основні причини, коли може загрожувати обмеження чи припинення надання доставки блакитного палива. Це може статися у таких випадках:

у разі відмови представникам облгазів в доступі на об’єкти або земельну ділянку клієнта, де розташовується газорозподільна система чи газове обладнання, комерційний вузол обліку, для проведення перевірки на предмет відповідності встановленого обладнання проєктним документам, обстеження газових мереж та газоспоживаючого обладнання;

через несвоєчасну/неповну оплату послуг, що порушує умови договору розподілу газу;

у разі відсутності громадянина в Реєстрі споживачів постачальника у певному розрахунковому періоді;

якщо споживач чи його постачальник сам написав заяву про припинення газопостачання;

якщо споживач відмовився від встановлення лічильника природного газу за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ на основі закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу";

у випадку розірвання договору щодо доставки газу;

якщо був виявлений несанкціонований відбір газу або втручання в роботу приладів обліку чи газорозподільну мережу;

у разі самовільного відновлення газоспоживання;

якщо було визнано в установленому законом порядку аварійний стан газорозподільної системи чи під час ліквідації наслідків аварій та проведення ремонтних робіт;

у разі наявності заборгованості за несанкціонованого відбору газу з ГРМ;

якщо клієнт безпідставно відмовився від підписання акта наданих послуг чи акта приймання-передачі газу (така норма поширюється на об’єкти споживачів, що не є побутовими).

Як діяти у разі прибуття представників облгазів

В Київгазі наголосили, що споживачі зобов’язані надати доступ для представників облгазів на власні об’єкти та в жодному разі не протидіяти у разі здійснення заходів з припинення/обмеження розподілу газу.

"При отриманні письмової вимоги від АТ "Київгаз" про самостійне обмеження або припинення споживання (відбору) природного газу споживач зобов’язаний виконати таку вимогу та самостійно обмежити або припинити споживання (відбір) природного газу", — пояснили у компанії.

