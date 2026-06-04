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Головна Фінанси "єВідновлення" для авто: українцям готують нові виплати

"єВідновлення" для авто: українцям готують нові виплати

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 18:15
Українцям компенсують знищені авто через війну: скільки можна отримати
Гроші, знищене авто. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Якщо ваше авто постраждало через війну — держава поверне кошти. Уряд готує новий механізм компенсацій для власників автомобілів, який працюватиме за принципом вже знайомої українцям програми "єВідновлення".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ГО "ВПО Україна".

Українці, чий транспорт було пошкоджено або повністю знищено внаслідок бойових дій, зможуть подавати заявки на грошові виплати.

Профільний комітет Верховної Ради вже підтримав відповідний законопроєкт і рекомендував винести його на розгляд парламенту.

Як визначатимуть розмір компенсації 

Передбачається, що фіксованої виплати не буде. Натомість застосовуватиметься експертна оцінка вартості автомобіля на момент пошкодження або знищення. Саме ця сума і стане основою для відшкодування. 

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Оцінка буде залежати від трьох параметрів:

  • віку автомобіля;
  • пробігу;
  • загального технічного стану.

Чи будуть обмеження на використання грошей

Наразі відомо, що жодних правил щодо того, як витрачати гроші, немає. Власники самі вирішуватимуть: купити нове авто чи використати кошти на інші потреби. Держава не контролюватиме ці витрати.

У поясненнях до ініціативи наголошується: люди втрачають авто не з власної вини, а через війну. Для багатьох транспорт — це не предмет розкоші, а реальна можливість жити нормальним життям , — добиратися до роботи, лікарень чи евакуюватися у безпечніші регіони.

Новий механізм повинен частково відновити справедливість для постраждалих власників транспорту. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про особливості компенсації моральної шкоди, завданої діями РФ. Суд наголосив, що розмір таких виплат визначається індивідуально і не може бути автоматично прив’язаний до заявлених сум у позовах. До уваги братимуть характер страждань, їхній вплив на життя людини та принцип розумності. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що діти українських захисників, які зникли безвісти, можуть отримати компенсацію вартості навчання за контрактом. Пільга надається за умови підтвердження відповідного статусу та навчання у закладах, які беруть участь у державній програмі. 

 

 


 

українці авто обстріли компенсація постраждалі
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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