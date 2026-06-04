Украинцам компенсируют уничтоженные авто из-за войны: сколько можно получить

Деньги, уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Если ваше авто пострадало из-за войны — государство вернет средства. Правительство готовит новый механизм компенсаций для владельцев автомобилей, который будет работать по принципу уже знакомой украинцам программы "еВідновлення".

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на информацию ОО "ВПО Украина".

Украинцы, чей транспорт был поврежден или полностью уничтожен в результате боевых действий, смогут подавать заявки на денежные выплаты.

Профильный комитет Верховной Рады уже поддержал соответствующий законопроект и рекомендовал вынести его на рассмотрение парламента.

Как будут определять размер компенсации

Предполагается, что фиксированной выплаты не будет. Вместо этого будет применяться экспертная оценка стоимости автомобиля на момент повреждения или уничтожения. Именно эта сумма и станет основой для возмещения.

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Оценка будет зависеть от трех параметров:

возраста автомобиля;

пробега;

общего технического состояния.

Будут ли ограничения на использование денег

Известно, что никаких правил относительно того, как тратить деньги, нет. Владельцы сами будут решать: купить новое авто или использовать средства на другие нужды. Государство не будет контролировать эти расходы.

В пояснениях к инициативе отмечается: люди теряют авто не по собственной вине, а из-за войны. Для многих транспорт — это не предмет роскоши, а реальная возможность жить нормальной жизнью, — добираться до работы, больниц или эвакуироваться в более безопасные регионы.

Новый механизм должен частично восстановить справедливость для пострадавших владельцев транспорта.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об особенностях компенсации морального вреда, причиненного действиями РФ. Суд отметил, что размер таких выплат определяется индивидуально и не может быть автоматически привязан к заявленным суммам в исках. Во внимание будут принимать характер страданий, их влияние на жизнь человека и принцип разумности.

Также Новини.LIVE сообщали, что дети украинских защитников, пропавших без вести, могут получить компенсацию стоимости обучения по контракту. Льгота предоставляется при условии подтверждения соответствующего статуса и обучения в учреждениях, участвующих в государственной программе.