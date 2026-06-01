До Реєстру збитків у Дії додали нові категорії: хто зможе отримати компенсацію

Застосунок Дія в телефоні, гроші та картка в руках.

Уряд розширив кількість категорій, за якими можна буде подати заяву про завдану шкоду від російської агресії до міжнародного Реєстру збитків через Дію. Українці, представники держави та бізнесу фіксуватимуть злочини РФ ще за 14 новими категоріями.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Що зможуть фіксувати українці

Раніше люди могли подати заяви до міжнародного Реєстру збитків у таких категоріях:

пошкодження або знищення житла;

вимушене внутрішнє переміщення;

вимушене переміщення за межі України;

смерть близького члена сім’ї;

зникнення безвісти;

катування;

сексуальне насильство;

інші збитки, спричинені агресією РФ.

Після технічного впровадження в Дії з’явиться можливість фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти. Крім того, українці зможуть реєструвати інші економічні втрати, а також випадки порушення прав людини, гуманітарного права або законів і звичаїв війни.

Які втрати зможе фіксувати держава

Кабінет Міністрів значно розширив перелік збитків, які зможуть офіційно фіксувати органи державної влади, місцевого самоврядування та держустанови.

Після запуску відповідних технічних сервісів вони матимуть змогу подавати інформацію про екологічні збитки, незаконне привласнення природних ресурсів, а також витрати, пов’язані з розмінуванням територій.

Крім того, держава зможе документувати пошкодження об’єктів культурної спадщини, гуманітарні витрати на допомогу населенню та інші майнові втрати.

Що зможуть фіксувати підприємці

Для бізнесу також розширять механізми подання заяв про втрати. Підприємці отримають можливість реєструвати пошкодження чи знищення об’єктів культурної цінності.

Окрім цього, компанії зможуть декларувати витрати на релокацію та евакуацію працівників, подавати дані про гуманітарні видатки та інші фінансові збитки — одразу після технічного відкриття відповідних категорій.

