Головна Фінанси Компенсація моральної шкоди від РФ: які суми зможуть вимагати українці

Дата публікації: 9 травня 2026 17:35
Верховний суд визначив можливий розмір компенсації за моральну шкоду від РФ: про які суми йдеться
Людина біля зруйнованого будинку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Верховний Суд України ухвалив рішення, яке може повпливати на те, як діятиме механізм майбутніх міжнародних механізмів репарацій від РФ за повномастабну війну проти України. Йдеться, зокрема, про виплату грошових компенсацій за моральну шкоду, яку країна-агресорка завдала українцям. Відомо, на які виплати зможуть претендувати громадяни.

Про це йдеться у постанові № 755/296/25 Верховного Суду щодо критерій визначення розміру компенсації за моральну шкоду завданою РФ, передає Новини.LIVE

Верховний Суд і рішення щодо моральної компенсації від РФ

Відомо, що двоє громадян підготували позов до російського уряду, вимагаючи, щоб їм відшкодували шкоду за: 

  • постійні обстріли; 
  • втрату дому; 
  • вимушене переміщення.

Ці страждання, як підкреслювалося у позові, мали сильний вплив на їхній психологічний стан. Так, вони переживають панічні атаки, тривале безсоння, напади відчаю та апатії. Свої страждання вони оцінили у 40 мільйонів та 140 мільйонів гривень відповідно. А як доказ вони надали висновки психолога, який зафіксував, що у людей є клінічні прояви психотравми — апатія та розлади сну.

Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися з фактами завдання шкоди, але скоротили запити позивачів, призначивши виплати від 1 млн до 1,5 мільйона гривень відповідно. Представники позивачів вирішили оскаржити це у Верховному Суді.

Читайте також:

Що треба знати про грошову компенсацію 

Як пояснюється у постанові суду: хоча висновок психолога і є доказом страждань, він не може автоматично визначати суму виплати. Зобов’язання з компенсації моральної шкоди є "специфічним", адже страждання неможливо виміряти жодною грошовою шкалою. Сума — це лише ймовірний еквівалент, а остаточне рішення залежить від судді, який спирається на характер злочину та принцип розумності.

Тож Верховний суд постановив, що під час визначення розміру компенсації потрібно враховувати:

  • глибину фізичних та душевних страждань;
  • погіршення здібностей потерпілого;
  • ступінь вини агресора (яка у випадку РФ є загальновідомим фактом і не потребує доказування);
  • неприпустимість перетворення компенсації на збагачення.

При цьому у Верховному суді підкреслили, що питання шкоди, завданої в Україні, регулюється виключно українським правом. Та головним орієнтиром залишається судовий баланс — компенсація має бути вагомою, але не може бути безпідставно завищеною.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть фіксувати втрату роботи, щоб потім вимагати репарації від РФ. Подавати заявки можна на порталі Дія. Йдеться про громадян, які втратили роботу або джерело доходу після 24 лютого 2022 року. 

Також Новини.LIVE розповідали, що для українців доступні грошові компенсації за вимушений виїзд за кордон з 24 лютого 2022 року. Реєструватися на виплати можуть 18-річні громадяни, які зараз перебувають в інших країнах і не можуть повернутися назад через війну в Україні. При цьому не важливо, чи є у заявників довідка ВПО.

компенсація війна в Україні грошові виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
