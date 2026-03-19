Украинцам объяснили, как взыскать алименты, если один из родителей за границей

Человек считает деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Современная жизнь людей довольно непредсказуема, поэтому иногда приходится решать довольно сложные проблемы. Например, нередко у украинок возникают ситуации, когда отец ребенка выехал за границу и решил, что находясь в другой стране может не платить алименты. Впрочем, это обстоятельство не освобождает от обязанности финансово поддерживать ребенка до наступления совершеннолетия.

В Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины рассказали, как действует процедура международного взыскания алиментов в 2026 году, передает Новини.LIVE.

Что известно о взыскании алиментов за рубежом

Чтобы решать такие вопросы в международном измерении Украина присоединилась к Конвенции о взыскании алиментов за рубежом. В Украине Конвенция применяется по отношению между родителями и ребенком до момента, пока ему не исполнится 18 лет. В то же время некоторые нормы договора ("Признание и исполнение" и "Общие положения") распространяются относительно взыскания:

с родителей — на совершеннолетних детей, которые являются нетрудоспособными;

в пользу детей, которые продолжают обучение — пока им не исполнится 23 года;

с детей в пользу нетрудоспособных родителей;

с других членов семьи (бабушки, деда, внуков, братьев, сестер, мачехи, отчима и т.д.) — если это предусмотрено законом.

Как взыскать алименты

Как отмечается, статья 10 Конвенции о взыскании алиментов за рубежом, предоставляет гражданину право на подачу заявления, чтобы признать и выполнить решение о получении алиментов. При этом человек, который должен выплачивать ребенку финансовую помощь, тоже может подготовить заявление о внесении изменений в решение по содержанию. Для рассмотрения дела в документе должны быть данные о:

финансовом уровне сторон;

имени и адресе работодателя должника;

характере и местонахождении его активов.

Заявление подается через Центральные органы — в Украине это Министерство юстиции и его территориальные органы (межрегиональные управления).

Как сообщалось ранее, против граждан, которые систематически не платят алименты, применяется ряд ограничений. Например, им могут запретить выезжать за границу или садиться за руль автомобиля. Также мы писали, что имущество, которое супруги покупали, находясь в браке, как правило, считается их общей собственностью, даже если один из супругов не имел дохода. Но когда муж и жена разводятся, имущество не всегда делится поровну.

Частые вопросы

Какую сумму алиментов в Украине платит безработный?

Даже если плательщик алиментов не имеет работы, он все равно обязан давать деньги на ребенка ежемесячно. Если переводов не будет, тогда будет накапливаться задолженность, размер которой определяют государственный или частный исполнитель, а если возникает спор — тогда суд.

Как суд в Украине определяет размер алиментов?

Для этого судом проводится оценка:

состояния здоровья и материального положения ребенка и плательщика;

наличия других иждивенцев (детей, нетрудоспособных супругов, родителей);

имущества и имущественных прав (недвижимость, авто, средства, корпоративные права, интеллектуальная собственность);

доказанных расходов плательщика, если известно о превышении десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица без подтверждения источника средств;

других существенных обстоятельств.

Минимальная сумма алиментов в 2026 году не может быть меньше 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Рекомендуемый — полный прожиточный минимум, если у плательщика есть финансовая состоятельность.