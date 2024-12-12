Ощадбанк пояснив, чому не слід боятися блокування коштів під час переказів

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" через незнання певних правил щодо термінів обробки фінансових операцій скаржаться на "блокування карт". У фінустанові пояснили, що жодних порушень з боку банку немає, адже так спрацьовує система під час переказів коштів.

Відповідне повідомлення з'явилось на сайті "Мінфін", де українці лишають відгуки про роботу банків.

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"Борг та блокування" рахунків в Ощадбанку

Як розповіла одна з клієнток у Полтавській області, їй банк нібито заблокував рахунок. Це сталося після того, як вона переказала кошти, які надійшли на картку.

"4.11.24 мені надійшли кошти на карту Ощад. Ці кошти я перевела на іншу карту. Через 3 години банк заблокував карту. На рахунку лишились копійки. Наступного дня банк надіслав смс про списання коштів, на ту суму, якою я скористалася напередодні і виставив мені борг. Оператори кажуть, що це не вина банку. Тепер я ще й винна платити Ощаду? Я скористалася своїми коштами, ваших не брала. Тим паче, це було зарахування аліментів для дитини. Ви шахраї і аферисти. Це не банк, а контора злодіїв", — описала проблему клієнтка.

Звернення. Джерело: Мінфін

Обробка фінансових операцій в Ощадбанку

На порталі клієнтці пояснили, у чому може бути причина виникнення "боргу та блокування рахунку". Це могло статися через елементарні терміни обробки фінансової операції.

"Ви, користуючись рахунком Ощаду, не знаєте, що операції в Ощадбанку обробляються від двох годин до трьох діб??? Коли Ваш переказ висів "тимчасово заблокованим", Ви переказували не свої, а кошти банку, які Ви "позичили" у Ощадбанку. Надалі, запам'ятайте і іншим розкажіть, що ніколи не треба чіпати кошти, які Вам надійшли на рахунок до тих пір, поки операція буде в обробці (максимум три доби). Ви своїми швидкими діями потрапили в так званий кредит від банку, бо Ваш переказ ще не був Вашим", — йдеться у поясненні.

За правилами банку, коли клієнт здійснює переказ або йому переказують кошти, то з'являється повідомлення про їх блокування. Тобто поки відбувається опрацювання операції системою, яка може тривати від двох годин до трьох робочих днів. Проте після фінансової обробки операції — блок буде знято.

Нагадаємо, раніше у банку розповіли, коли можуть списувати комісію під час зняття готівки через банкомати. Важливо дотримуватися певної суми ліміту.

Також в Ощадбанку через технічний збій можна отримати заборгованість за рахунком. Новини.LIVE писали про один з подібних прицидентів, що трапився з клієнткою фінустанови.