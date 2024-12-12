Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам объяснили, почему "блокируют" средства в Ощадбанке arrow

Украинцам объяснили, почему "блокируют" средства в Ощадбанке

12 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк объяснил, почему не следует бояться блокирования средств во время переводов
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "Ощадбанка" по незнанию определенных правил относительно сроков обработки финансовых операций жалуются на "блокировку карт". В финучреждении объяснили, что никаких нарушений со стороны банка нет, ведь так срабатывает система при переводе средств.

Соответствующее сообщение появилось на сайте "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

Читайте также:

"Долг и блокирование" счетов в Ощадбанке

Как рассказала одна из клиенток в Полтавской области, ей банк якобы заблокировал счет. Это произошло после того, как она перевела средства, поступившие на карточку.

"4.11.24 мне поступили средства на карту Ощад. Эти средства я перевела на другую карту. Через 3 часа банк заблокировал карту. На счету остались копейки. На следующий день банк прислал смс о списании средств, на ту сумму, которой я воспользовалась накануне и выставил мне долг. Операторы говорят, что это не вина банка. Теперь я должна платить Ощаду? Я воспользовалась своими средствами, ваших не брала. Тем более, это было зачисление алиментов для ребенка. Вы мошенники и аферисты. Это не банк, а контора воров", — описала проблему клиентка.

 

Сбербанк
Обращение. Источник: Минфин

Обработка финансовых операций в Ощадбанке

На портале клиентке объяснили, в чем может быть причина возникновения "долга и блокировки счета". Это могло произойти из-за элементарных сроков обработки финансовой операции.

"Вы, пользуясь счетом Ощада, не знаете, что операции в Ощадбанке обрабатываются от двух часов до трех суток??? Когда Ваш перевод висел "временно заблокированным", Вы переводили не свои, а средства банка, которые Вы "одолжили" в Ощадбанке. В дальнейшем, запомните и другим расскажите, что никогда не нужно трогать средства, поступившие Вам на счет до тех пор, пока операция будет в обработке (максимум трое суток). Вы своими быстрыми действиями попали в так называемый кредит от банка, потому что Ваш перевод еще не был Вашим", — говорится в объяснении.

По правилам банка, когда клиент осуществляет перевод или ему переводят средства, появляется сообщение об их блокировании. То есть, пока происходит обработка операции системой, которая может длиться от двух часов до трех рабочих дней. Однако после финансовой обработки — блок будет снят.

Напомним, ранее в банке рассказали, когда могут списывать комиссию при снятии наличных через банкоматы. Важно соблюдать определенную сумму лимита.

Также в Ощадбанке из-за технического сбоя можно получить задолженность по счету. Новини.LIVE писали об одном подобном прициденте, случившемся с клиенткой финучреждения.

Ощадбанк банки банковские карты банковские счета блокирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 До предела далеко — какая культура активно дорожает в декабре

06:30 Повестка во время отсрочки — нужно ли идти в ТЦК

06:25 Минималка в Украине — сколько денег нужно на жизнь во Львове

06:20 Льготы людям с инвалидностью из-за войны — что будет в 2025

06:10 Обновление данных пенсионеров в ПФУ — кто попал в список

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

06:01 Украинцам объяснили, почему "блокируют" средства в Ощадбанке

05:58 Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, — CBS News

05:58 Основные выплаты для военных — от чего они зависят

05:05 Будет снеголавинная опасность — синоптики дали прогноз на сегодня

04:34 Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

06:30 До предела далеко — какая культура активно дорожает в декабре

06:30 Повестка во время отсрочки — нужно ли идти в ТЦК

06:25 Минималка в Украине — сколько денег нужно на жизнь во Львове

06:20 Льготы людям с инвалидностью из-за войны — что будет в 2025

06:10 Обновление данных пенсионеров в ПФУ — кто попал в список

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

06:01 Украинцам объяснили, почему "блокируют" средства в Ощадбанке

05:58 Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, — CBS News

05:58 Основные выплаты для военных — от чего они зависят

05:05 Будет снеголавинная опасность — синоптики дали прогноз на сегодня

04:34 Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника