Ощадбанк объяснил, почему не следует бояться блокирования средств во время переводов

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" по незнанию определенных правил относительно сроков обработки финансовых операций жалуются на "блокировку карт". В финучреждении объяснили, что никаких нарушений со стороны банка нет, ведь так срабатывает система при переводе средств.

Соответствующее сообщение появилось на сайте "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

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"Долг и блокирование" счетов в Ощадбанке

Как рассказала одна из клиенток в Полтавской области, ей банк якобы заблокировал счет. Это произошло после того, как она перевела средства, поступившие на карточку.

"4.11.24 мне поступили средства на карту Ощад. Эти средства я перевела на другую карту. Через 3 часа банк заблокировал карту. На счету остались копейки. На следующий день банк прислал смс о списании средств, на ту сумму, которой я воспользовалась накануне и выставил мне долг. Операторы говорят, что это не вина банка. Теперь я должна платить Ощаду? Я воспользовалась своими средствами, ваших не брала. Тем более, это было зачисление алиментов для ребенка. Вы мошенники и аферисты. Это не банк, а контора воров", — описала проблему клиентка.

Обращение. Источник: Минфин

Обработка финансовых операций в Ощадбанке

На портале клиентке объяснили, в чем может быть причина возникновения "долга и блокировки счета". Это могло произойти из-за элементарных сроков обработки финансовой операции.

"Вы, пользуясь счетом Ощада, не знаете, что операции в Ощадбанке обрабатываются от двух часов до трех суток??? Когда Ваш перевод висел "временно заблокированным", Вы переводили не свои, а средства банка, которые Вы "одолжили" в Ощадбанке. В дальнейшем, запомните и другим расскажите, что никогда не нужно трогать средства, поступившие Вам на счет до тех пор, пока операция будет в обработке (максимум трое суток). Вы своими быстрыми действиями попали в так называемый кредит от банка, потому что Ваш перевод еще не был Вашим", — говорится в объяснении.

По правилам банка, когда клиент осуществляет перевод или ему переводят средства, появляется сообщение об их блокировании. То есть, пока происходит обработка операции системой, которая может длиться от двух часов до трех рабочих дней. Однако после финансовой обработки — блок будет снят.

Напомним, ранее в банке рассказали, когда могут списывать комиссию при снятии наличных через банкоматы. Важно соблюдать определенную сумму лимита.

Также в Ощадбанке из-за технического сбоя можно получить задолженность по счету. Новини.LIVE писали об одном подобном прициденте, случившемся с клиенткой финучреждения.