Україна
Українцям погодили важливі виплати — хто отримає допомогу

Українцям погодили важливі виплати — хто отримає допомогу

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 11:00
Грошова допомога українцям з інвалідністю — яка виплата доступна
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці з II групою інвалідності зможуть отримати додаткову грошову допомогу у 2025 році. Йдеться про громадян, які проживають у місті Нікополь. 

Як повідомили у пресслужбі Нікопольської міськради на сторінці у соцмережі Facebook, реєстрацію на виплати відкрила громадська організація "Аваліст". 

Читайте також:

Яку суму виплатять та як отримати гроші

Відомо, що українці, які відповідатимуть умовам, отримають по 10,8 тисяч гривень. Ця сума надійде одним платежем. 

Фінпідтримку нададуть жителям Нікополя з офіційно підтвердженою інвалідністю ІІ групи, яким не погоджували схожу підтримку впродовж останніх трьох місяців інші громадські організації. 

Як зареєструватися на виплати

Громадян реєструватимуть на стадіоні імені Куценка у будні дні з 08:00 до 18:00. З собою українці повинні мати:

  • паспорт або ID-картку та виписку про місце реєстрації;
  • ідентифікаційний код (ІПН);
  • довідку про інвалідність другої групи;
  • довідку з банку з реквізитами рахунку (формат IBAN).

Також від громадян під час реєстрації можуть вимагати довідку ВПО.

Раніше стало відомо, що закордонні партнери погодили нову фінансову допомогу для ВПО. Гроші зможуть отримати ті переселенці, які відповідають визначеним критеріям вразливості.

Також ми розповідали, що в одному з регіонів українцям нададуть допомогу до 1 тис. доларів. На виплату можуть розраховувати вразливі домогосподарства.

виплати фінансова допомога гроші інвалідність грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
