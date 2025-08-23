Грошова допомога українцям з інвалідністю — яка виплата доступна

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці з II групою інвалідності зможуть отримати додаткову грошову допомогу у 2025 році. Йдеться про громадян, які проживають у місті Нікополь.

Як повідомили у пресслужбі Нікопольської міськради на сторінці у соцмережі Facebook, реєстрацію на виплати відкрила громадська організація "Аваліст".

Яку суму виплатять та як отримати гроші

Відомо, що українці, які відповідатимуть умовам, отримають по 10,8 тисяч гривень. Ця сума надійде одним платежем.

Фінпідтримку нададуть жителям Нікополя з офіційно підтвердженою інвалідністю ІІ групи, яким не погоджували схожу підтримку впродовж останніх трьох місяців інші громадські організації.

Як зареєструватися на виплати

Громадян реєструватимуть на стадіоні імені Куценка у будні дні з 08:00 до 18:00. З собою українці повинні мати:

паспорт або ID-картку та виписку про місце реєстрації;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідку про інвалідність другої групи;

довідку з банку з реквізитами рахунку (формат IBAN).

Також від громадян під час реєстрації можуть вимагати довідку ВПО.

