Виплати у серпні — хто і де з українців отримає від УВКБ ООН 10,8 тис. грн

Українська валюта в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Стартувала реєстрація на програму з надання багатоцільової програми допомоги від Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в одному з українських міст. В рамках програми громадяни отримають фінансову підтримку на тримісячний період.

Про це повідомляють представники організації у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Правила надання грошової допомоги від УВКБ ООН

Йдеться про одноразову грошову допомогу, розраховану на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, життя яких порушили воєнні дії, які мешкають у місті Охтирка Сумської області.

Зокрема, однією з умов для переселенців є те, щоб термін їхнього переміщення не перевищував останні шість місяців по країні. Також важливим є факт відсутності аналогічної допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Остання вимога також актуальна і для тих громадян, які повернулися з-за кордону на свою постійну адресу проживання.

Як зазначають організатори у повідомленні, ще однією умовою у відборі є наявність одного з критеріїв вразливості. Пріоритет на виплати надано:

самотнім батькам чи матерям, які виховують малолітніх дітей, чи мають в родині людей похилого віку;

особам похилого віку від 55 років, або якщо самі виховують дітей до 18 років;

особам з особливими потребами (тяжкі захворювання/групи інвалідності).

Дохід на одного члена в сім'ї не повинен перевищувати суму в 5,4 тис. грн за місяць.

Розмір фіндопомоги та як отримати

Сума грошової допомоги у 2025 році залишається незмінною. Родини отримають по 3,6 тис. грн щомісяця на кожну особу протягом трьох місяців. Тобто загалом кожному члену родини нарахують по 10,8 тис. грн.

Подати заявки на виплати у м. Охтирка на середу 20 серпня 2025 року можна за попереднім записом за номером телефону пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38. Після цього організатори запросять на видачу допомоги за адресою: вул. Паркова, 2А.

Під час реєстрації повинні бути присутні всі члени родини заявника. При собі потрібно мати пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської карти;

довідка з підтвердженням належності до категорії вразливості;

номер телефону;

довідка переселенця.

Раніше ми писали, що українці можуть взяти участь у програмі з надання допомоги від ГО "Аваліст". Розмір виплати для вразливих осіб становитиме 10,8 тис. грн.

Також ми розповідали про грантову бізнес-програму за підтримки Німеччини. У низці областей відкрито можливість для громадян, які бажають займатися бізнесом.