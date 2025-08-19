Виплати для переселенців — де стартувала нова міжнародна допомога у серпні

Нова фіндопомога для ВПО — де реєструють на виплати у серпні
19 серпня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають в Тернополі та області, буде доступна реєстрація на грошову допомогу від закордонних партнерів. Для цього необхідно мати визначені критерії вразливості.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійної організації "Центр Турботи м.Тернопіль".
Хто зможе отримати фінансову допомогу
Як зазначають благодійники, внутрішні переселенці у Тернопільському регіоні зможуть подати заявку, якщо підпадають під визначені критерії вразливості.
"Лише у випадку, якщо всі шість критеріїв застосовуються до вас, ви можете подавати заявку (якщо хоча б один пункт не відноситься до вас, то заявка не буде прийнята до розгляду)", — йдеться у поясненні.
Йдеться про наявність таких аспектів:
- є статус і довідка внутрішньо переміщеної особи;
- є реєстрація в м.Тернопіль та області;
- особи прибули з територій з переліку окупованих, або де тривали бойові дії станом на 27 грудня 2024 року;
- громадяни не отримували від організації фіндопомогу в кризових ситуаціях;
- є одна з вразливих категорій;
- є кризова ситуація і потреба в допомозі, зокрема: меддопомога, транспорт для перевезення до медзакладів, поліпшення житлових умов, відновлення втрачених документів, відвідування тренінгів чи оплата навчання для отримання роботи, підтримка в зимовий період.
Вразливими категоріями вважаються особи за таких обставин:
- є інвалідність всіх груп, серйозні медичні стани;
- є неповнолітні діти з інвалідністю чи хворобами;
- самотні матері/батьки;
- вагітні жінки;
- складні життєві обставини, в родині є поранені, загиблі або зниклі безвісти військовослужбовці;
- люди похилого віку (від 65 років).
Нюанси під час подання заявки на допомогу
У благодійній організації пояснюють, що йдеться не про державну фінансову програму, а про допомогу від закордонних партнерів. Тому саме вони встановлюють параметри відбору (критерії, перелік вразливих категорій та кризові ситуації).
Під час подання заявки необхідно максимально детально описати три пункти:
- причини появи кризової ситуації, суть та терміновість;
- фактори, чому неможливо самостійно вирішити кризову ситуацію;
- факти для підтвердження.
Необхідне документальне підтвердження приналежності до вказаної вразливої категорії.
"Кожна заявка розглядається індивідуально. Якщо вашу заявку затвердять, то з вами обов'язково зв’яжеться наш представник і розповість про подальші дії... Так як наші ресурси є обмеженими, то подання заявки на допомогу не гарантує її отримання. Ми залишаємо за собою право обирати найбільш кризові і термінові запити про допомогу", — додали організатори.
