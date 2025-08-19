Виплати для переселенців — де стартувала нова міжнародна допомога у серпні

Українські гривні в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

19 серпня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають в Тернополі та області, буде доступна реєстрація на грошову допомогу від закордонних партнерів. Для цього необхідно мати визначені критерії вразливості.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійної організації "Центр Турботи м.Тернопіль".

Хто зможе отримати фінансову допомогу

Як зазначають благодійники, внутрішні переселенці у Тернопільському регіоні зможуть подати заявку, якщо підпадають під визначені критерії вразливості.

"Лише у випадку, якщо всі шість критеріїв застосовуються до вас, ви можете подавати заявку (якщо хоча б один пункт не відноситься до вас, то заявка не буде прийнята до розгляду)", — йдеться у поясненні.

Йдеться про наявність таких аспектів:

є статус і довідка внутрішньо переміщеної особи;

є реєстрація в м.Тернопіль та області;

особи прибули з територій з переліку окупованих, або де тривали бойові дії станом на 27 грудня 2024 року;

громадяни не отримували від організації фіндопомогу в кризових ситуаціях;

є одна з вразливих категорій;

є кризова ситуація і потреба в допомозі, зокрема: меддопомога, транспорт для перевезення до медзакладів, поліпшення житлових умов, відновлення втрачених документів, відвідування тренінгів чи оплата навчання для отримання роботи, підтримка в зимовий період.

Вразливими категоріями вважаються особи за таких обставин:

є інвалідність всіх груп, серйозні медичні стани;

є неповнолітні діти з інвалідністю чи хворобами;

самотні матері/батьки;

вагітні жінки;

складні життєві обставини, в родині є поранені, загиблі або зниклі безвісти військовослужбовці;

люди похилого віку (від 65 років).

Нюанси під час подання заявки на допомогу

У благодійній організації пояснюють, що йдеться не про державну фінансову програму, а про допомогу від закордонних партнерів. Тому саме вони встановлюють параметри відбору (критерії, перелік вразливих категорій та кризові ситуації).

Під час подання заявки необхідно максимально детально описати три пункти:

причини появи кризової ситуації, суть та терміновість;

фактори, чому неможливо самостійно вирішити кризову ситуацію;

факти для підтвердження.

Необхідне документальне підтвердження приналежності до вказаної вразливої категорії.

"Кожна заявка розглядається індивідуально. Якщо вашу заявку затвердять, то з вами обов'язково зв’яжеться наш представник і розповість про подальші дії... Так як наші ресурси є обмеженими, то подання заявки на допомогу не гарантує її отримання. Ми залишаємо за собою право обирати найбільш кризові і термінові запити про допомогу", — додали організатори.

