Денежная помощь украинцам с инвалидностью — какая выплата доступна

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы со II группой инвалидности смогут получить дополнительную денежную помощь в 2025 году. Речь идет о гражданах, проживающих в городе Никополь.

Как сообщили в пресс-службе Никопольского горсовета на странице в соцсети Facebook, регистрацию на выплаты открыла общественная организация "Авалист".

Реклама

Читайте также:

Какую сумму выплатят и как получить деньги

Известно, что украинцы, которые будут соответствовать условиям, получат по 10,8 тысяч гривен. Эта сумма поступит одним платежом.

Финподдержку предоставят жителям Никополя с официально подтвержденной инвалидностью II группы, которым не оказывали подобную поддержку в течение последних трех месяцев другие общественные организации.

Как зарегистрироваться на выплаты

Граждан будут регистрировать на стадионе имени Куценко в будние дни с 08:00 до 18:00. С собой украинцы должны иметь:

паспорт или ID-карту и выписку о месте регистрации;

идентификационный код (ИНН);

справку об инвалидности второй группы;

справку из банка с реквизитами счета (формат IBAN).

Также от граждан при регистрации могут потребовать справку ВПЛ.

Ранее стало известно, что зарубежные партнеры согласовали новую финансовую помощь для ВПЛ. Деньги смогут получить те переселенцы, которые соответствуют определенным критериям уязвимости.

Также мы рассказывали, что в одном из регионов украинцам окажут помощь до 1 тыс. долларов. На выплату могут рассчитывать уязвимые домохозяйства.