Виплати вразливим групам українців — хто отримає допомогу до 1 тис. доларів

Купюри іноземної валюти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських регіонів стартувала програма фінансової підтримки вразливих домогосподарств. В рамках проєкту, спрямованого на відновлення економічної стабільності, передбачені виплати для громадян розміром до 1 тис. доларів.

Про це інформує пресслужба благодійної організації "Щедрик".

Реклама

Читайте також:

Хто і де зможе отримати допомогу до 1 тис. доларів

Як зазначають благодійники, йдеться про спільну з Міжнародною гуманітарною організацією ZOA програму, покликану надати підтримку домогосподарствам в Херсонській області.

Реалізують проєкт у таких населених пунктах Білозерської громади:

Миролюбівка;

Грозове;

Паришиве;

Мирне;

Молодецьке.

Програма покликана відновити економічну стабільність та забезпечити стійкі джерела існування, зокрема для внутрішніх переселенців та жителів, які займаються сільським господарством.

Учасникам програми підтримки вразливих домогосподарств гарантують грошову допомогу у розмірі: 400, 700, 1 тис. доларів.

Взяти участь у програмі зможуть домогосподарства, які мають щонайменше два з таких критеріїв:

багатодітні родини (є офіційне підтвердження);

малозабезпечені сім'ї (за наявності довідки);

переселенці, які отримали статус ВПО після 1 січня 2024 року та постійно проживають на новому місці.

родини з особами з інвалідністю, чи мають важкі хронічні захворювання;

домогосподарство складається лише з громадян похилого віку (60+), без дітей та родичів;

самотні батьки, які виховують дитину/дітей самостійно;

родини, де основний годувальник втратив дохід у зв'язку з війною;

домогосподарство очолює жінка без працездатних чоловіків;

домогосподарства зазнали пошкоджень сільськогосподарських активів.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни, які підпадають під вимоги, та хочуть взяти участь у програмі благодійної організації "Щедрик" та Міжнародної гуманітарної організації ZOA, мають заповнити спеціальну онлайн-заявку. Реєстрація триватиме до 23 серпня 2025 року.

"Зверніть увагу, що заповнення заявки не гарантує 100% отримання допомоги", — повідомляють організатори.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF.

Раніше ми писали, що деяким жителям Сумської області доступна грошова допомога від УВКБ ООН. Йдеться про одноразову виплату, розраховану на внутрішніх переселенців та біженців.

Також ми повідомляли, що в рамках проєкту Basic Needs громадяни можуть отримати медичну допомогу. Важкохворим особам гарантують 9 тис. грн на купівлю ліків.