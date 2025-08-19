Виплати вразливим групам українців — хто отримає допомогу до 1 тис. доларів

Грошова допомога для українців — кому виплатять до 1 тис. доларів
В одному з українських регіонів стартувала програма фінансової підтримки вразливих домогосподарств. В рамках проєкту, спрямованого на відновлення економічної стабільності, передбачені виплати для громадян розміром до 1 тис. доларів.
Про це інформує пресслужба благодійної організації "Щедрик".
Хто і де зможе отримати допомогу до 1 тис. доларів
Як зазначають благодійники, йдеться про спільну з Міжнародною гуманітарною організацією ZOA програму, покликану надати підтримку домогосподарствам в Херсонській області.
Реалізують проєкт у таких населених пунктах Білозерської громади:
- Миролюбівка;
- Грозове;
- Паришиве;
- Мирне;
- Молодецьке.
Програма покликана відновити економічну стабільність та забезпечити стійкі джерела існування, зокрема для внутрішніх переселенців та жителів, які займаються сільським господарством.
Учасникам програми підтримки вразливих домогосподарств гарантують грошову допомогу у розмірі: 400, 700, 1 тис. доларів.
Взяти участь у програмі зможуть домогосподарства, які мають щонайменше два з таких критеріїв:
- багатодітні родини (є офіційне підтвердження);
- малозабезпечені сім'ї (за наявності довідки);
- переселенці, які отримали статус ВПО після 1 січня 2024 року та постійно проживають на новому місці.
- родини з особами з інвалідністю, чи мають важкі хронічні захворювання;
- домогосподарство складається лише з громадян похилого віку (60+), без дітей та родичів;
- самотні батьки, які виховують дитину/дітей самостійно;
- родини, де основний годувальник втратив дохід у зв'язку з війною;
- домогосподарство очолює жінка без працездатних чоловіків;
- домогосподарства зазнали пошкоджень сільськогосподарських активів.
Як зареєструватися у програмі допомоги
Громадяни, які підпадають під вимоги, та хочуть взяти участь у програмі благодійної організації "Щедрик" та Міжнародної гуманітарної організації ZOA, мають заповнити спеціальну онлайн-заявку. Реєстрація триватиме до 23 серпня 2025 року.
"Зверніть увагу, що заповнення заявки не гарантує 100% отримання допомоги", — повідомляють організатори.
Проєкт реалізується за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF.
Раніше ми писали, що деяким жителям Сумської області доступна грошова допомога від УВКБ ООН. Йдеться про одноразову виплату, розраховану на внутрішніх переселенців та біженців.
Також ми повідомляли, що в рамках проєкту Basic Needs громадяни можуть отримати медичну допомогу. Важкохворим особам гарантують 9 тис. грн на купівлю ліків.
