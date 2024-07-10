Пенсії у 2024 році — у кого зросли виплати на кілька тисяч гривень

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні до кінця 2024 року планового підвищення пенсій не буде, а після весняної індексації виплати зросли в середньому на 322 гривні, хоч максимальний показник збільшення становив 1,5 тис. гривень. Проте дехто отримав на 4 тис. гривень більше.

Про це йдеться в матеріалі видання "Oboz.UA".

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Таким чином, у 2024 році особливого підвищення в рамках індексації та збільшення прожиткового мінімуму відчули не всі пенсіонери. Середня пенсія в країні зросла з 5,3 тис. до 5,7 тис. гривень.

Рівень виплат традиційно різниться залежно від регіону: найвищі виплати мають жителі Києва, які у середньому отримують 7,84 тис. гривень, а найменші — у Тернопільській області, де громадянам виплачують по 4,39 тис. гривень.

Хто отримав більше на 4 тис. гривень

Як зазначає видання, з початку цього року пенсії суддів (довічне грошове утримання) зросли на 4 тис. гривень, що збільшило середню пенсію до 103,87 тис. гривень. Для решти такі суми недоступні, адже законодавство передбачає максимальну пенсію, яка не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів і зараз становить 23,61 тис. гривень.

На суддів не поширюються обмеження максимального розміру пенсії. Пенсійні виплати такої категорії осіб розраховується за особливою формулою. Так, прості українці мають коефіцієнт заміщення менш ніж 30%, а судді з 35-річним стажем — 80%.

Зокрема, як свідчить декларація судді у відставці Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко, вона за рік отримала 2,59 млн гривень пенсії, тобто в середньому щомісяця по 216,6 тис. гривень. Екскерівник Верховного суду Ярослав Романюк торік задекларував пенсію у сумі 2,9 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.

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