Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українцям підвищили пенсії на кілька тисяч гривень — хто отримав більше arrow

Українцям підвищили пенсії на кілька тисяч гривень — хто отримав більше

10 липня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії у 2024 році — у кого зросли виплати на кілька тисяч гривень
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні до кінця 2024 року планового підвищення пенсій не буде, а після весняної індексації виплати зросли в середньому на 322 гривні, хоч максимальний показник збільшення становив 1,5 тис. гривень. Проте дехто отримав на 4 тис. гривень більше.

 Про це йдеться в матеріалі видання "Oboz.UA".

Читайте також:

Як змінились пенсії в українців

Таким чином, у 2024 році особливого підвищення в рамках індексації та збільшення прожиткового мінімуму відчули не всі пенсіонери. Середня пенсія в країні зросла з 5,3 тис. до 5,7 тис. гривень.

Рівень виплат традиційно різниться залежно від регіону: найвищі виплати мають жителі Києва, які у середньому отримують 7,84 тис. гривень, а найменші — у Тернопільській області, де громадянам виплачують по 4,39 тис. гривень.

Хто отримав більше на 4 тис. гривень

Як зазначає видання, з початку цього року пенсії суддів (довічне грошове утримання) зросли на 4 тис. гривень, що збільшило середню пенсію до 103,87 тис. гривень. Для решти такі суми недоступні, адже законодавство передбачає максимальну пенсію, яка не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів і зараз становить 23,61 тис. гривень.

На суддів не поширюються обмеження максимального розміру пенсії. Пенсійні виплати такої категорії осіб розраховується за особливою формулою. Так, прості українці мають коефіцієнт заміщення менш ніж 30%, а судді з 35-річним стажем — 80%.

Зокрема, як свідчить декларація судді у відставці Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко, вона за рік отримала 2,59 млн гривень пенсії, тобто в середньому щомісяця по 216,6 тис. гривень. Екскерівник Верховного суду Ярослав Романюк торік задекларував пенсію у сумі 2,9 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть оформити дострокову пенсію. Відомо, хто і як може вийти на заслужений відпочинок раніше.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери судді індексація збільшення пенсії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних