Пенсії у липні — кому з пенсіонерів доступна надбавка у 944 грн

Українська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Правила надання відповідної допомоги містяться у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду".

Для того щоб отримати таку щомісячну надбавку до пенсії, пенсіонерам потрібно відповідати таким вимогам:

досягнути 80 років і вище;

проживати самотньо;

потребувати регулярного стороннього догляду у зв'язку зі станом здоров’я;

отримувати пенсійні виплати "за віком".

Водночас, якщо громадянин отримує пенсію, зокрема, за інвалідністю, то не матиме права на таку допомогу. Також необхідність регулярного стороннього догляду повинна бути підтверджена медичними висновками лікарів. Для цього мають бути видані довідки з лікарні.

Розмір надбавки та як оформити

У 2024 році розмір доплати підвищився, адже з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум, до якого вона прив'язана, збільшили до 2361 грн. Таким чином, сума відповідної надбавки до пенсії зросла до 944,4 гривні. За правилами, така доплата становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Водночас, у липні розмір доплати не змінюваться.

Для того, щоб оформити відповідну надбавку, потрібно подати пакет документів у ПФУ:

заяву від пенсіонера;

висновок лікарсько-консультативної комісії, де вказано, що заявник потребує регулярного стороннього догляду;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що громадянин не отримує доплати з догляду до пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть оформити дострокову пенсію. Відомо, хто і як може вийти на заслужений відпочинок раніше.

Ми також писали, що у липні пенсіонери-переселенці можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.