Пенсiї в Україні — хто може вийти на заслужений відпочинок раніше

Достроковi пенсiї — хто і як може отримати виплати раніше
В Україні деякі громадяни можуть оформити дострокову пенсію. Відомо, хто і як може вийти на заслужений відпочинок раніше.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.
Хто може вийти на пенсію достроково
Питання дострокового виходу на пенсію регулює стаття 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Оформити дострокові виплати дозволено:
- дружинам або чоловікам, якщо не взяли повторний шлюб, батькам військових, особам начальницького/рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;
- особам, що ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильської АЕС/виконували інтернаціональний обов’язок;
- інвалідам по зору першої групи, проте чоловікам не раніше ніж за десять років і жінкам — за 15 років до досягнення ними "пенсійного віку";
- жінкам, які мають п'ять або більше дітей і виховували їх до восьмирічного віку/матерям інвалідів з дитинства;
- військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які долучилися до бойових дій, а також тим, хто став інвалідами через поранення, контузію, каліцтво, отримані під час захисту держави/під час виконання інших обов’язків служби;
- особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими розірвали через виявлену невідповідність працівника за станом здоров’я;
- працівникам та службовцям, які пропрацювали мінімум 15 календарних років на Крайній Півночі чи не менш 20 календарних років в локаціях, прирівняних до районів Крайньої Півночі;
- людям, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам та іншим.
Які потрібні документи для дострокових пенсій
Оформлення дострокового виходу на пенсію відбувається на основі поданих заяви та документів. А саме:
- заяви на дострокову пенсію;
- посвідчення особи (копія);
- документів, де підтверджується стаж (трудова книжка), або інших документів, де підтверджується загальний/пільговий стаж роботи;
- довідки про присвоєння коду (індивідуального податкового номера);
- довідки про доходи (за 60 місяців стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від зроблених перерв, та за весь час такого стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, в разі коли передбачається необхідність підтвердження доходу за даними системи персоніфікованого обліку).
В перелік документів також входять:
- довідки про доплати до пенсії;
- копія посвідчення, де засвідчується право на пільги;
- свідоцтво про одруження;
- довідка з Податкової служби про відсутність доходів (якщо людина не працює);
- свідоцтво про народження дітей (для багатодітних матерів).
Що ще варто знати
Нагадаємо, пенсіонери в Україні мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Однією з таких надбавок є доплата за погіршений стан здоров'я, яка надається тим, хто має відповідні медичні показники.
Ми також писали, що у липні пенсіонери-переселенці можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.
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