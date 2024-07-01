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Достроковi пенсiї — хто і як може отримати виплати раніше

1 липня 2024 07:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсiї в Україні — хто може вийти на заслужений відпочинок раніше
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні деякі громадяни можуть оформити дострокову пенсію. Відомо, хто і як може вийти на заслужений відпочинок раніше.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Хто може вийти на пенсію достроково

Питання дострокового виходу на пенсію регулює стаття 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Оформити дострокові виплати дозволено:

  • дружинам або чоловікам, якщо не взяли повторний шлюб, батькам військових, особам начальницького/рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;
  • особам, що ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильської АЕС/виконували інтернаціональний обов’язок;
  • інвалідам по зору першої групи, проте чоловікам не раніше ніж за десять років і жінкам — за 15 років до досягнення ними "пенсійного віку";
  • жінкам, які мають п'ять або більше дітей і виховували їх до восьмирічного віку/матерям інвалідів з дитинства;
  • військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які долучилися до бойових дій, а також тим, хто став інвалідами через поранення, контузію, каліцтво, отримані під час захисту держави/під час виконання інших обов’язків служби;
  • особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими розірвали через виявлену невідповідність працівника за станом здоров’я;
  • працівникам та службовцям, які пропрацювали мінімум 15 календарних років на Крайній Півночі чи не менш 20 календарних років в локаціях, прирівняних до районів Крайньої Півночі;
  • людям, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам та іншим.

Які потрібні документи для дострокових пенсій

Оформлення дострокового виходу на пенсію відбувається на основі поданих заяви та документів. А саме:

  • заяви на дострокову пенсію;
  • посвідчення особи (копія);
  • документів, де підтверджується стаж (трудова книжка), або інших документів, де підтверджується загальний/пільговий стаж роботи;
  • довідки про присвоєння коду (індивідуального податкового номера);
  • довідки про доходи (за 60 місяців стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від зроблених перерв, та за весь час такого стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, в разі коли передбачається необхідність підтвердження доходу за даними системи персоніфікованого обліку).

В перелік документів також входять:

  • довідки про доплати до пенсії;
  • копія посвідчення, де засвідчується право на пільги;
  • свідоцтво про одруження;
  • довідка з Податкової служби про відсутність доходів (якщо людина не працює);
  • свідоцтво про народження дітей (для багатодітних матерів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери в Україні мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Однією з таких надбавок є доплата за погіршений стан здоров'я, яка надається тим, хто має відповідні медичні показники.

Ми також писали, що у липні пенсіонери-переселенці можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.

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