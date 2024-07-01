Пенсiї в Україні — хто може вийти на заслужений відпочинок раніше

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни можуть оформити дострокову пенсію. Відомо, хто і як може вийти на заслужений відпочинок раніше.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

Читайте також:

Хто може вийти на пенсію достроково

Питання дострокового виходу на пенсію регулює стаття 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Оформити дострокові виплати дозволено:

дружинам або чоловікам, якщо не взяли повторний шлюб, батькам військових, особам начальницького/рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;

особам, що ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильської АЕС/виконували інтернаціональний обов’язок;

інвалідам по зору першої групи, проте чоловікам не раніше ніж за десять років і жінкам — за 15 років до досягнення ними "пенсійного віку";

жінкам, які мають п'ять або більше дітей і виховували їх до восьмирічного віку/матерям інвалідів з дитинства;

військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які долучилися до бойових дій, а також тим, хто став інвалідами через поранення, контузію, каліцтво, отримані під час захисту держави/під час виконання інших обов’язків служби;

особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими розірвали через виявлену невідповідність працівника за станом здоров’я;

працівникам та службовцям, які пропрацювали мінімум 15 календарних років на Крайній Півночі чи не менш 20 календарних років в локаціях, прирівняних до районів Крайньої Півночі;

людям, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам та іншим.

Які потрібні документи для дострокових пенсій

Оформлення дострокового виходу на пенсію відбувається на основі поданих заяви та документів. А саме:

заяви на дострокову пенсію;

посвідчення особи (копія);

документів, де підтверджується стаж (трудова книжка), або інших документів, де підтверджується загальний/пільговий стаж роботи;

довідки про присвоєння коду (індивідуального податкового номера);

довідки про доходи (за 60 місяців стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від зроблених перерв, та за весь час такого стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, в разі коли передбачається необхідність підтвердження доходу за даними системи персоніфікованого обліку).

В перелік документів також входять:

довідки про доплати до пенсії;

копія посвідчення, де засвідчується право на пільги;

свідоцтво про одруження;

довідка з Податкової служби про відсутність доходів (якщо людина не працює);

свідоцтво про народження дітей (для багатодітних матерів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери в Україні мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Однією з таких надбавок є доплата за погіршений стан здоров'я, яка надається тим, хто має відповідні медичні показники.

Ми також писали, що у липні пенсіонери-переселенці можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.