Пенсии в 2024 году — у кого выросли выплаты на несколько тысяч гривен

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине до конца 2024 года планового повышения пенсий не будет, а после весенней индексации выплаты выросли в среднем на 322 гривны, хотя максимальный показатель увеличения составлял 1,5 тыс. гривен. Однако некоторые получили на 4 тыс. гривен больше.

Об этом говорится в материале "Oboz.UA".

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Таким образом, в 2024 году особого повышения в рамках индексации и увеличения прожиточного минимума почувствовали не все пенсионеры. Средняя пенсия по стране выросла с 5,3 тыс. до 5,7 тыс. гривен.

Уровень выплат традиционно отличается в зависимости от региона: самые высокие выплаты имеют жители Киева, которые в среднем получают 7,84 тыс. гривен, а самые маленькие — в Тернопольской области, где гражданам выплачивают по 4,39 тыс. гривен.

Кто получил больше на 4 тыс. гривен

Как отмечает издание, с начала этого года пенсии судей (пожизненное денежное содержание) выросли на 4 тыс. гривен, что увеличило среднюю пенсию до 103,87 тыс. гривен. Для остальных такие суммы недоступны, ведь законодательство предусматривает максимальную пенсию, которая не может превышать 10 прожиточных минимумов и сейчас составляет 23,61 тыс. гривен.

На судей не распространяется ограничение максимального размера пенсии. Пенсионные выплаты такой категории лиц рассчитываются по особой формуле. Так, простые украинцы имеют коэффициент замещения менее 30%, а судьи с 35-летним стажем — 80%.

В частности, как свидетельствует декларация судьи в отставке Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко, она за год получила 2,59 млн гривен пенсии, то есть в среднем ежемесячно по 216,6 тыс. гривен. Экс-руководитель Верховного суда Ярослав Романюк в прошлом году задекларировал пенсию в сумме 2,9 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, доступна ежемесячная денежная доплата. В 2024 году сумма дополнительного пособия повысилась до 944 гривен.

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