Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні знову звернули увагу на підроблені банкноти номіналом 500 гривень. На Одещині викрили чоловіка, який виготовив 149 фальшивих купюр і намагався налагодити їх збут. Щоб не втратити гроші під час готівкових розрахунків, українцям варто знати, як перевірити справжність банкноти та куди звертатися у разі сумнівів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

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Чому варто уважніше перевіряти 500 гривень

5 листопада 2026 року БЕБ повідомило про вирок чоловіку з Одеської області, який організував виготовлення підроблених гривень. Для цього він використовував комп'ютерну та копіювальну техніку, а також залучив знайомих, які мали допомогти знайти покупців.

Загалом чоловік виготовив 149 фальшивих банкнот номіналом 500 гривень. Детективи задокументували три епізоди їх передачі під час контрольованої закупки. Незаконну діяльність зупинили, тому ці гроші не потрапили до повсякденного обігу громадян.

За даними Національного банку України, у 2024 році 78% вилучених підроблених гривневих банкнот припадало саме на номінал 500 гривень. Водночас загальний рівень підроблення гривні залишається відносно низьким: на один мільйон справжніх банкнот припадало близько п'яти підробок.

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Як перевірити справжність купюри 500 гривень

Національний банк радить не обмежуватися одним способом перевірки, а звертати увагу одразу на кілька захисних елементів. Для цього не потрібне спеціальне обладнання — достатньо уважно оглянути банкноту.

1. Перевірте купюру на дотик.

Справжня банкнота виготовлена зі спеціального паперу, який відрізняється від звичайного. На лицьовому боці також відчувається рельєфність портрета Григорія Сковороди, написів та окремих зображень.

2. Подивіться на банкноту проти світла.

На справжніх 500 гривнях має бути помітний багатотоновий водяний знак із портретом Григорія Сковороди та світлий елемент із цифровим позначенням номіналу 500.

Також варто перевірити захисну стрічку. На ній можна побачити напис "500 ГРН", малий Державний Герб України та позначення номіналу.

3. Змініть кут нахилу банкноти.

На справжній купюрі зразка 2015 року оптично-змінний елемент SPARK поступово змінює колір із зеленого на синій. Крім того, під час нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення на захисній стрічці.

Перевіряти потрібно декілька елементів одночасно. Якщо частина захисту відсутня або виглядає неякісно, краще не приймати таку купюру без додаткової перевірки.

Що робити, якщо отримали фальшиві 500 гривень

Якщо банкнота викликає сумніви, не варто намагатися розрахуватися нею в магазині або передати іншій людині. Потрібно звернутися до будь-якого банку, який має касу, та передати купюру на дослідження до Національного банку.

Таке дослідження проводять безкоштовно. Якщо експерти підтвердять справжність банкноти, її вартість можна буде відшкодувати відповідно до результатів перевірки. Якщо ж купюра виявиться підробленою, її вилучать і передадуть правоохоронцям без відшкодування номіналу власнику.

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