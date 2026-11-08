Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине вновь обратили внимание на поддельные банкноты номиналом 500 гривен. В Одесской области разоблачили мужчину, который изготовил 149 фальшивых купюр и пытался наладить их сбыт. Чтобы не потерять деньги при наличных расчетах, украинцам стоит знать, как проверить подлинность банкноты и куда обращаться в случае сомнений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Реклама

Почему стоит внимательнее проверять 500 гривен

5 ноября 2026 года БЭБ сообщило о приговоре мужчине из Одесской области, который организовал изготовление поддельных гривен. Для этого он использовал компьютерную и копировальную технику, а также привлек знакомых, которые должны были помочь найти покупателей.

Всего мужчина изготовил 149 фальшивых банкнот номиналом 500 гривен. Детективы зафиксировали три эпизода их передачи в ходе контролируемой закупки. Незаконную деятельность пресекли, поэтому эти деньги не попали в повседневный оборот граждан.

По данным Национального банка Украины, в 2024 году 78% изъятых поддельных гривневых банкнот приходилось именно на номинал 500 гривен. В то же время общий уровень подделки гривны остается относительно низким: на один миллион подлинных банкнот приходилось около пяти подделок.

Читайте также:

Как проверить подлинность купюры в 500 гривен

Национальный банк советует не ограничиваться одним способом проверки, а обращать внимание сразу на несколько защитных элементов. Для этого не требуется специальное оборудование — достаточно внимательно осмотреть банкноту.

1. Проверьте купюру на ощупь.

Настоящая банкнота изготовлена из специальной бумаги, которая отличается от обычной. На лицевой стороне также ощущается рельефность портрета Григория Сковороды, надписей и отдельных изображений.

2. Посмотрите на банкноту на просвет.

На подлинных 500 гривнах должен быть заметен многотоновый водяной знак с портретом Григория Сковороды и светлый элемент с цифровым обозначением номинала 500.

Также стоит проверить защитную полосу. На ней можно увидеть надпись «500 ГРН», малый Государственный герб Украины и обозначение номинала.

3. Измените угол наклона банкноты.

На подлинной купюре образца 2015 года оптически-изменяемый элемент SPARK постепенно меняет цвет с зеленого на синий. Кроме того, при наклоне банкноты меняется направление движения фонового изображения на защитной полосе.

Проверять нужно несколько элементов одновременно. Если часть защитных элементов отсутствует или выглядит некачественно, лучше не принимать такую купюру без дополнительной проверки.

Что делать, если получили фальшивые 500 гривен

Если банкнота вызывает сомнения, не стоит пытаться расплатиться ею в магазине или передать другому человеку. Нужно обратиться в любой банк, имеющий кассу, и передать купюру на экспертизу в Национальный банк.

Такая экспертиза проводится бесплатно. Если эксперты подтвердят подлинность банкноты, ее стоимость можно будет возместить в соответствии с результатами проверки. Если же купюра окажется поддельной, ее изымут и передадут правоохранительным органам без возмещения номинала владельцу.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому из пенсионеров могут доплачивать около 1 500 гривен. Размер дополнительных выплат зависит от обстоятельств и оснований, предусмотренных законодательством. Поэтому пенсионерам стоит проверять, имеют ли они право на дополнительные деньги.

Также Новини.LIVE сообщали, за какие часы работы учителя могут недополучить зарплату. Педагогам важно проверять правильность начислений и учитывать фактическую учебную нагрузку. Если часть отработанного времени не была оплачена, стоит выяснить причину и потребовать надлежащего расчета.