Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 2027 року деяким категоріям пенсіонерів будуть доплачувати підвищену суму щомісячної надбавки. Їх зможуть отримати ті, хто утримує непрацездатних родичів. За таких умов передбачається доплата до пенсії у розмірі, що дорівнює половині суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який мають переглянути.

Про те, що варто знати про такі доплати, розповідають Новини.LIVE.

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Кому можуть доплачувати до пенсії за родичів

Як зазначили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), скористатися правом на такий вид надбавки можуть виключно колишні військові. Спеціальна виплата після виходу на пенсію може призначатися за утримання непрацездатних родичів, якщо вони не мають жодної допомоги від держави.

Питання призначення та нарахування відповідних додаткових виплат регулює закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Пенсійний фонд призначає такі виплати військовим:

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Рядового складу;

Сержантського складу;

Старшинського складу;

Офіцерського складу.

Водночас нарахування щомісячної надбавки до пенсій за утримання непрацездатних рідних не передбачене для колишніх військових строкової служби.

Надбавки гарантують тим, хто отримує два види пенсій:

За вислугу років — тим, хто вже вийшов на заслужений відпочинок;

За інвалідністю — тим, у кого є перша-третя група інвалідності.

Доплата за утримання рідних може бути надана за умови, що такі особи не отримують інших видів підтримки. Йдеться про:

Пенсійну виплату за віком;

Соцвиплату для тих, хто позбавлений права на пенсію;

Соціальну допомогу для тих, хто має інвалідність;

Виплату особам з інвалідністю з дитинства/дітям з інвалідністю;

Соцвиплату на дітей (для самотніх осіб).

Якщо заявник матиме право одразу на пенсію та різні види соціальної допомоги, то ПФУ призначить одну на вибір.

Який буде розмір надбавки до пенсії з 2027 року

З наступного року військовим пенсіонерам підвищать розміри доплат за непрацездатних рідних.

Кабінет міністрів заклав до проєкту закону "Про Державний бюджет" новий рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищивши з 2 595 грн до 2 878 грн. До цього показника прив'язаний розмір доплати.

Її виплачують на рівні 50% від прожиткового мінімуму, а тому у разі підтримання ініціативи у другому читанні з 2027-го військові пенсіонери почнуть отримувати не 1 300 грн, як нині, а близько 1 500 грн.

Як призначають надбавки до пенсій військовим

Для того, щоб оформити виплату у Пенсійному фонді, необхідно зібрати окремий список документів. Виплати призначать на основі таких поданих документів:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

документа, що підтверджує родинні зв’язки (зокрема, свідоцтво про шлюб);

інформації, що підтвердить ведення спільного побуту за однією адресою;

документа, що стане підтвердженням факту відсутності роботи чи підприємницької діяльності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто у 2026 році отримує пенсію у 15 000 грн. Така сума передбачена тим, хто отримував порівняно значну офіційну заробітну плату. Зокрема, чоловік зможе претендувати на таку виплату, якщо вийде на пенсію за віком за загальними правилами у 60 років, маючи 33 років стажу та дохід у 41 500 грн.

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