Як виплачують компенсацію через травму на роботі: українцям пояснили

Нещасний випадок на виробництві — це шкода здоров'ю, яку працівник отримав, коли виконував робочі завдання. Зазнати виробничої травми й отримати грошову допомогу може будь-яка людина. При цьому її робота може навіть не бути небезпечною чи важкою.

Як визначається сума допомоги після нещасного випадку

Виплата залежить, як повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ), від ступеня втрати професійної працездатності. Цей показник встановлює медико-соціальна експертна комісія або експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи. За розрахунок беруться 7 мінімальних зарплат на момент, коли виникло право на страхову виплату.

Скільки виплачують

Як відомо, з 1 квітня 2026 року мінімальна зарплата в Україні перебуває на рівні 8 647 гривень. Отже, якщо працівник повністю втрачає працездатність, то йому виплатять компенсацію у розмірі 60 529 гривень. При цьому розмір виплати може зменшитися, якщо розслідування з’ясує, що у травмі працівника винен не лише роботодавець. Наприклад, якщо будуть встановлені факти порушення правил охорони праці самим працівником, тоді грошову допомогу скоротять, але не більш як на 50%.

Що ще варто знати

