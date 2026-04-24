Как выплачивают компенсацию из-за травмы на работе: украинцам объяснили

Несчастный случай на производстве — это вред здоровью, который работник получил, когда выполнял рабочие задачи. Получить производственную травму и денежную помощь может любой человек. При этом его работа может даже не быть опасной или тяжелой.

Как определяется сумма помощи после несчастного случая

Выплата зависит, как сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), от степени утраты профессиональной трудоспособности. Этот показатель устанавливает медико-социальная экспертная комиссия или экспертная команда по оценке повседневного функционирования человека. За расчет берутся 7 минимальных зарплат на момент, когда возникло право на страховую выплату.

Сколько выплачивают

Как известно, с 1 апреля 2026 года минимальная зарплата в Украине находится на уровне 8 647 гривен. Следовательно, если работник полностью теряет трудоспособность, то ему выплатят компенсацию в размере 60 529 гривен. При этом размер выплаты может уменьшиться, если расследование выяснит, что в травме работника виноват не только работодатель. Например, если будут установлены факты нарушения правил охраны труда самим работником, тогда денежную помощь сократят, но не более чем на 50%.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом году для украинцев действует расширенная программа с финансовой помощи. Например, гражданам выплачивают не только кэшбек за покупки, а обеспечивают финпомощью на энергонезависимость. К тому же государство ввело дополнительный механизм, чтобы поддержать водителей, которые столкнулись с дополнительными расходами из-за подорожания топлива.

