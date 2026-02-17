Компенсація за навчання у вищому навчальному закладі — як виплачуватимуть у 2026 році

Студентка пише у блокноті. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Діти учасників бойових дій — це громадяни, яким держава надає особливу підтримку. Наприклад, у 2026 році вони можуть скористатися пільгами для здобуття освіти. Йдеться, зокрема, про отримання повної компенсації вартості навчання.

Хто може отримати компенсацію на навчання

Таке право, як зазначається на сторінці спільноти "Юридичний порадник для ВПО" у соціальній мережі Facebook, у 2026 році є:

у членів сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;

у дітей ветеранів/ветеранок, які отримали інвалідність внаслідок війни;

у дітей учасників бойових дій;

у дітей осіб, яким просвоїли статус зниклих безвісти за особливих обставин;

у дітей осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;

у дітей осіб, які були визнані постраждалими учасниками Революції гідності;

у дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали статус після участі у Революції гідності.

Претендувати на грошову компенсацію можуть молоді люди, яким на момент подачі заяви ще не виповнилося 23 років та ті, які навчаються на "контракті". Виплати передбачені для здобуття фахової передвищої чи вищої освіти у будь-якому українському навчальному закладі. Форма навчання має бути:

очною (денною, вечірньою, заочною);

дистанційною;

екстернатною;

дуальною формою здобуття освіти або шляхом її поєднання.

"Компенсацію можна отримати за 2024/2025 або 2025/2026 навчальний рік. Водночас строки звернення за допомогою не встановлені. Потрібно лише встигнути подати документи до вересня 2026 року, коли проєкт завершується", — йдеться у повідомленні.

Як отримати компенсацію

На сайті Міністерства освіти та науки України зазначається, що спочатку варто уточнити в адміністрації закладу щодо участі в проєкті компенсацій. Якщо так, то потрібно зібрати документи, з якими можна підтвердити статус (посвідчення члена родини загиблого захисника або захисниці, свідоцтво про народження та УБД батька/матері чи витяг з ЄДРВВ). Надалі:

вам надійде сповіщення у застосунку "Дія".

потрібно буде підтвердити сертифікат на отримання допомоги в застосунку. На це є 20 календарних днів;

після підтвердження держава перерахує кошти на рахунок закладу освіти.

Що ще варто знати

На компенсацію вартості навчання за контрактом можуть очікувати й ті студенти, які вже отримують державні гранти на здобуття освіти. Йдеться про різницю між вартістю навчання за навчальний рік і розміром гранту.

