Тарифи на газ та світло — українцям розповіли про ціни у травні

Українцям озвучили тарифи на світло та газ з 1 травня
В українському уряді озвучили плани щодо житлово-комунальних тарифів після опалювального сезону. Там уточнили, у скільки громадянам обійдеться електроенергія та природний газ.
Про це оголосив прем'єр Денис Шмигаль під час урядового засідання.
Скільки коштуватиме електроенергія та газ у травні
За словами Шмигаля, Кабінет міністрів найближчим часом не має наміру підвищувати ціни на комунальні послуги, зокрема, після закінчення опалювального сезону 20224-2025, тобто після 30 квітня. Йдеться про перегляд цін на електроенергію та блакитне паливо.
"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — наголосив Шмигаль.
Раніше в уряді запевняли, що тарифи не чіпатимуть до завершення холодного сезону. Йшлося саме про електрику та газ.
"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без змін. У бюджеті на 2025 рік на програму субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які потребують", — повідомляли в Кабміні.
Також надалі клієнти, зокрема "Нафтогазу" (тобто більшість громадян — 98% споживачів в Україні), будуть користуватися ресурсом за старою ціною у 7,96 грн/куб.
Раніше ми розповідали, що Нафтогаз іноді повертає сплачені кошти за блакитне паливо клієнтам. Таке можливо у разі, коли було внесено неправильно суму чи інші реквізити.
Також писали, у Нафтогазі попереджали про загрозу правильних підрахунків використаного газу. Щоб цього не сталося, потрібно регулярно здійснювати перевірку лічильників.
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