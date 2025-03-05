Тарифы на газ и свет — украинцам рассказали о ценах в мае

Украинцам озвучили тарифы на свет и газ с 1 мая
В украинском правительстве озвучили планы по жилищно-коммунальным тарифам после отопительного сезона. Там уточнили, во сколько гражданам обойдется электроэнергия и природный газ.
Об этом объявил премьер Денис Шмыгаль во время правительственного заседания.
Сколько будет стоить электроэнергия и газ в мае
По словам Шмыгаля, Кабинет министров в ближайшее время не намерен повышать цены на коммунальные услуги, в частности, после окончания отопительного сезона 20224-2025, то есть после 30 апреля. Речь идет о пересмотре цен на электроэнергию и голубое топливо.
"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее в правительстве уверяли, что тарифы не будут трогать до завершения холодного сезона. Речь шла именно об электричестве и газе.
"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются", — сообщали в Кабмине.
Также в дальнейшем клиенты, в частности "Нафтогаза" (то есть большинство граждан — 98% потребителей в Украине), будут пользоваться ресурсом по старой цене в 7,96 грн/куб.
Ранее мы рассказывали, что Нафтогаз иногда возвращает уплаченные средства за голубое топливо клиентам. Такое возможно в случае, когда была внесена неправильная сумма или другие реквизиты.
Также писали, в Нафтогазе предупреждали об угрозе правильных подсчетов использованного газа. Чтобы этого не произошло, нужно регулярно осуществлять проверку счетчиков.
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